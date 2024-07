Los nombres que más suenan como nuevos obispos de Cádiz

Rumores ha habido y hay cientos sobre el relevo como obispo de Cádiz y Ceuta de Rafael Zornoza, que este 31 de julio presentará su renuncia al cumplir los 75 años de edad. De hecho, ha sido un tema recurrente casi desde que el getafense aterrizó en tierras gaditanas. En los últimos meses, se pueden considerar tres posibles sustitutos como los que con más fuerza se escuchan.

En primer lugar estaría el actual obispo de Canarias, José Mazuelos, que conoce el paño gaditano por los años que estuvo al frente de la diócesis de Jerez (entre 2009 y 2020) y que querría volver a la Península, siendo Cádiz esa puerta de entrada.

Otra opción muy comentada en los mentideros eclesiales es la de la llegada a Cádiz de uno de los dos obispos auxiliares que hace un año tomaron posesión en Sevilla. Y, en concreto, suena con fuerza la opción de Ramón Valdivia como candidato a presidir la diócesis gaditana. De hecho, los que defienden esta teoría considera que ese nombramiento hace un año (en marzo de 2023) de los dos sacerdotes sevillanos como obispos auxiliares no era más que un proceso de formación para asumir la responsabilidad de una diócesis, lo que les llegaría ahora con Cádiz.

A estas posibilidades se le une la de otro obispo, el cordobés Francisco Jesús Orozco, actualmente titular de Guadix (desde diciembre de 2018) y que fue vicario general de la diócesis de Córdoba. Nacido en 1970 (es decir, con 54 años de edad), este doctor en Teología por la Universidad Lateranense de Roma es actualmente el responsable de Medios de Comunicación de los Obispos del Sur y miembro de la comisión de Laicos, familia y vida de la Conferencia Episcopal.

Lo único claro es que todo esto no son más que conjeturas, pues hasta que el Vaticano no se decida y comunique a los interesados (al obispo que sea elegido y al propio Zornoza) la incertidumbre del relevo no quedará despejada.