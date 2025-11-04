El nefrólogo Pedro Aljama será esta semana miembro de la Real Academia de Medicina de Cádiz

Este próximo jueves, 6 de noviembre, tendrá lugar una conferencia en la Real Academia de Medicina de Cádiz. Se trata del discurso de ingreso como académico correspondiente de mérito en Córdoba de Pedro Antonio Aljama García, especialista en Nefrología y catedrático de Medicina de la Universidad de Córdoba, quien abordará el Tema Una aproximación a las bases de la inteligencia artificial en Medicina. El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en el salón de grados de la Facultad de Medicina de Cádiz.

El doctor Aljama García será presentado por José Vilches Troya, académico de número que recientemente ha sido nombrado presidente de honor de la corporación gaditana.

En su discurso, el doctor Aljama expondrá que dada la amplia relevancia vigente de la Inteligencia Artificial, tanto en los medios de difusión como en las actividades científicas y sistemas de producción, actualmente resulta atractivo y oportuno conocer y reflexionar sobre su impacto en nuestra vida diaria y práctica profesional. En efecto, su introducción en los próximos años tendrá implicaciones particulares tanto en los usuarios de los sistemas sanitarios y enfermos, como en el personal sanitario y de cuidados. Es inminente su instauración rutinaria en los procedimientos y protocolos de la medicina asistencial, lo cual modificará significativamente el ejercicio de la medicina. De ahí que, todos tendremos que familiarizarnos con sus nociones conceptuales, sus características funcionales y con la integración de sus aplicaciones prácticas, aspectos que se tratarán en la conferencia.

Tras la imposición de Medalla y entrega del título al doctor Aljama García, el acto será cerrado por el presidente de la Academia, el doctor José Antonio Girón González.