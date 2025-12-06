Una Navidad en Playmobil en la Casa de la Juventud de Cádiz

El Trastero de Kike ha elaborado los dioramas ‘Playnavidad’, que podrán visitarse desde el 9 de diciembre al 5 de enero

Imagen de archivo de un Belén de Playmobil
La exposición de dioramas ‘Playnavidad’, compuesta con figuras de Playmobil con motivos navideños y otras temáticas pensadas para el disfrute del público infantil y familiar puede verse en la Casa de la Juventud de Cádiz desde el 9 de diciembre, a las 18.00. Puede verse hasta el 5 de enero.

En total, serán seis dioramas dedicados a la Fábrica de Papá Noel, Portal de Belén, Arca de Noé, Princesas Disney, Harry Potter y Aladín. Todas las escenas han sido elaboradas por El Trastero de Kike, reconocido por su minuciosidad y su capacidad para construir universos en miniatura que fascinan a pequeños y mayores.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha destacado la importancia de esta iniciativa “porque la Navidad es un momento perfecto para reforzar la creatividad y la ilusión de la infancia, y esta exposición convierte la Casa de la Juventud en un espacio de ocio, descubrimiento y convivencia familiar”.

Bazán subraya que la propuesta “forma parte del compromiso del Ayuntamiento por ofrecer actividades accesibles, educativas y divertidas que acerquen la cultura a los más pequeños de una manera cercana y entrañable”.

Asimismo, la concejala ha señalado que ‘Playnavidad’ es “una forma de seguir fomentando el uso de la Casa de la Juventud como un punto de encuentro abierto a todas las familias de Cádiz, especialmente en unas fechas en las que buscamos generar experiencias compartidas, imaginativas y llenas de magia”.

La exposición podrá visitarse del 9 de diciembre al 5 de enero, en horario habitual de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas. Los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2 de enero, el horario será de 10:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

