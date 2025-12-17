Navidad 2025: City Sightseeing Cádiz arranca el próximo sábado ‘El Bús de la Ilusión'

La concejala de Turismo, Beatriz Gandullo, con Jerónimo Vicente y Jaime Ruiz, delante de 'El Bus de la Ilusión'.

Por octavo año consecutivo, la empresa de autobuses turísticos City Sightseeing pone en marcha la campaña solidaria ‘El Bus de la ilusión’, con la colaboración de El Corte Inglés y el Ayuntamiento de Cádiz.

La iniciativa comprende la realización de trayectos turísticos de una hora por la ciudad con un precio único de cinco euros por persona. ‘El Bus de la Ilusión’ arrancará motores el próximo sábado, 20 de diciembre, y acabará sus recorridos el 4 de enero de 2026, con la excepción de los días 25 y 31 de diciembre.

Los horarios en los que se pondrá en marcha esta acción solidaria serán las 12:40, las 15:00 y las 16:30 horas, desde la parada principal situada en la Avenida del Puerto. Los beneficios irán a parar, de manera íntegra, a las fundaciones Tierra de Todos y Pequeño Deseo.

Jerónimo Vicente, coordinador de la Fundación Centro Tierra de Todos, resaltaba la “suerte de poder contar, por tercer año, con unos ingresos extra que nos van a permitir seguir con un proyecto de desarrollo educativo con niños y niñas de barrios populares de nuestra ciudad”.

Vicente destacó la sensibilidad y el feeling tanto con City Sightseeing Cádiz como con el Ayuntamiento, ya que “muestran su sensibilidad a la hora de pensar en las personas vulnerables”.

Por su parte, Jaime Ruiz, director de operaciones de la empresa de autobuses turísticos en Cádiz, animó a gaditanos y visitantes a conocer la ciudad “gracias a unas vistas maravillosas y desde una experiencia ideal para disfrutarla en familia”.

Por su parte la concejala de Turismo, Beatriz Gandullo, afirmó que esta actividad “viene a sumar ilusión” a una campaña de Navidad cargada de actividades de índole social.