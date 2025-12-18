Navantia se incorpora al ecosistema de Economía Azul de Zona Franca con un espacio de innovación

Navantia tendrá un espacio dedicado a la innovación a través de su división Seanergies dentro del ecosistema dedicado a la Economía Azul de la Zona Franca gaditana. Así lo ha hecho público este jueves el presidente de la compañía pública, Ricardo Domínguez, que ha visitado las instalaciones del nuevo edificio Zona Base Incubazul con el delegado del Estado Fran González.

Este nuevo espacio de innovación bajo la marca de Navantia vendrá a complementar los servicios que ya se programan en el proyecto empresarial de Zona Franca para este edificio singular.

Navantia tiene desde hace 10 años una importante actividad en el ámbito de las energías renovables, la eólica marina y el hidrógeno verde, a través de su división de negocio Navantia Seanergies, e impulsa el desarrollo del tejido industrial y la competitividad en el sector de las energías verdes a través del desarrollo de un modelo de innovación abierta y colaborativa con su centro de excelencia 'Navantia Seanergies COEX Green Energies'.

El Centro de Excelencia de Energías Verdes de Navantia Seanergies, con sedes en Puerto Real, Fene y Cartagena, promueve la innovación, el talento y el emprendimiento en el sector a través del desarrollo de nuevas soluciones, así como la competitividad de las empresas, para el crecimiento de las capacidades estratégicas industriales en el ámbito de la energía eólica marina, el hidrógeno, y otras energías del mar.

En Incubazul, Zona Franca también está impulsando algunos proyectos vinculados a la eólica marina y a la fabricación de sus componentes dentro del ecosistema de economía azul, de modo que las piezas de unos y otros encajan para el desarrollo de esta iniciativa en el desarrollo de sinergias industriales sostenibles.

De esta manera, Navantia se suma con esta firma al proyecto innovador que está configurando la Zona Franca de Cádiz con su nuevo modelo de industria 4.0 y sus proyectos Incubazul y Blue Core y que está consolidando la provincia de Cádiz como polo del sector azul.

Fran González ha acompañado a Ricardo Domínguez en un recorrido por las instalaciones, mostrándole los distintos detalles, la estética y las prestaciones del edificio, que cuenta con una superficie total construida de 1.951,33 metros cuadrados y otros 1.415,73 de terrazas y espacios libres distribuidos en tres plantas y la baja, y en donde predomina la sostenibilidad, la innovación y el confort.

El delegado de la Zona Franca ha manifestado su satisfacción por el acuerdo y ha señalado que “la firma de hoy inicia una etapa de colaboración y trabajo conjunto que redundará en beneficio del tejido empresarial de toda la zona de influencia. Siempre he dicho que la unión nos hace más fuertes y esta alianza supone un enorme refuerzo de nuestro ecosistema, que sacará un gran partido de la presencia de una entidad tractora como Navantia”.

Fran González ha resaltado la calidad de la construcción del nuevo edificio, hecho con contenedores marítimos reciclados, “y ello queda reflejado también en la apuesta de Navantia por nuestras instalaciones y en la elección de este icónico inmueble para crear un espacio de innovación vinculado a su centro de excelencia COEX Green Energies. Todo ello beneficiará enormemente esta zona de la ciudad de Cádiz, que ya ha iniciado un cambio con la inauguración del edificio Zona Base Incubazul”.

Por su parte, Ricardo Domínguez ha subrayado la apuesta de Navantia por “ejercer de tractora de innovación abierta, conocimiento y colaboración de todos los actores vinculados con el mar, para así impulsar la economía azul”. “Nuestra apuesta por la sostenibilidad y las energías verdes tiene su mejor expresión en Navantia Seanergies y en su centro de excelencia, que colaborará con Zona Franca para impulsar la industria y la innovación en este ámbito”, ha sentenciado el presidente de la compañía.

El nuevo espacio de innovación representa para Navantia una oportunidad para potenciar la colaboración con startups, centros de investigación y agentes clave del sector, siendo parte de una de las iniciativas más relevantes de la economía azul nacionales.

A la vez, la integración de Navantia en el edificio de Zona Base Incubazul enriquecerá unas instalaciones que ya de por sí han recibido críticas muy positivas tanto por su originalidad arquitectónica como por la calidad y modernidad de sus servicios y prestaciones, ya que cuenta con un auditorio para celebración de eventos, salas de coworking, salas de reuniones y formación, oficinas, laboratorio tecnológico y diferentes espacios para intercambiar información y experiencias, incluida una zona de restauración y otra habitacional. La configuración dinámica del edificio da muestra de la prioridad dada a los espacios libres, la apuesta por la sostenibilidad y la interconexión.