Navantia Cádiz lucha contra viento y marea para evitar un nuevo retraso en la entrega de un crucero

El Adventure of the Seas, durante una de sus estancias en el puerto de Cádiz

Cádiz/La DANA sigue dejando secuelas en Cádiz. Y no precisamente por lluvia o viento sino porque las intensas precipitaciones han provocado daños en varias empresas y viviendas de la provincia. Y no sólo eso, sino que ha motivado retrasos en la finalización de varias obras en varios de los cruceros que reparan en la factoría gaditana de Navantia.

En esta ocasión ha sido el Adventure of the Seas, de Royal Caribbean, y ha sido la propia compañía nortemaricana con sede en Miami quien ha dado la voz de alarma, ya que ha contactado por carta con los clientes que tenían ya comprado el primer viaje de este buque turístico después de su paso por el dique seco de Navantia en Cádiz.

Lo bueno es que ellos mismos reconocen que el retraso en la finalización de los trabajos no está directamente relacionado con el astillero gaditano sino que todo se debe al mal tiempo que ha azotado a buena parte de la Península Ibérica, con la peor parte en la cornisa mediterránea, aunque ha dejado varias inudaciones en varias localidades de la provincia de Cádiz. En la capital no se han registrado apenas inundaciones pero las precipitaciones y los fuertes vientos reinantes han hecho que muchos de los trabajos que había que llevar a cabo en el exterior del buque no se hayan podido hacer o bien, se han tenido que posponer.

De todas formas, desde Navantia, fuentes sindicales advierten que ya se calibra desde hace tiempo que iba a ser muy difícil completar el calendario previsto con Royal Caribbean, a la vista del volumen de trabajo que se acumula a día de hoy. A esto se ha unido además el mal tiempo que ha llegado de la mano de la DANA, que ha llevado a rematar la situación y a provocar ya tres atrasos, a no ser que los trabajadores de Navantia pisen en acelerador lo suficiente como para lograr que el Adventure of the Seas abandone el astillero de Cádiz el día 23 de noviembre, que es la fecha inicialmente pactada con Royal Caribbean, a pesar de la advertencia llevada a cabo desde la propia Navantia.

El Adventure of the Seas de Royal Caribbean se encuentra en trabajos de mantenimiento rutinario en Cádiz que normalmente tienen lugar cada cinco años.

Los huéspedes que tenían reservada ya cabina o cabinas en el Adventure of the Seas para el primer viaje programado tras su salida de Navantia fueron convenientemente informados por carta o por mail de un cambio de planes como resultado directo del mal tiempo en España.

Los cruceristas que reservaron el viaje transatlántico que regresaba el barco a los Estados Unidos recibieron una actualización informando que su viaje se había retrasado dos días y, como resultado, habían tenido que cambiar su itinerario.

Carta recibida por los clientes de Royal Caribbean que van a embarcar en el Adventure of the Seas tras su paso por el astillero gaditano

"Debido a las condiciones climáticas adversas que afectan nuestra capacidad para completar nuestras operaciones actuales en dique seco, el Adventure of the Seas llegará a Barcelona dos días más tarde de lo planeado inicialmente", se lee en un correo electrónico remitido a los pasajeros con reservas.

El barco estaba originalmente programado para partir de Barcelona el domingo 24 de noviembre de 2024, pero, en su lugar, el Adventure of the Seas partirá ahora de Barcelona el martes 26 de noviembre.

El cambio de fecha de salida también supone un cambio en el itinerario del barco. Adventure se saltará Valencia, Málaga y Sevilla, y, en su lugar, pasará esos días en el mar.

Esto significa que el único puerto de escala para su travesía revisada de 11 noches será Madeira (Funchal), Portugal, el viernes 29 de noviembre.

Cualquier excursión en tierra prepagado de Royal Caribbean International reservada para Valencia, Málaga y Sevilla será reembolsará automáticamente por parte de la naviera norteamericana a su forma de pago original.

Está previsto que el Adventure of the Seas llegue a Puerto Cañaveral, Florida, como estaba programado originalmente, el 7 de diciembre de 2024.

Una vez que el barco regrese a Puerto Cañaveral, volverá a ofrecer cruceros por el Caribe de 6 y 8 noches hasta abril de 2025.

Compensaciones al turista

Para compensar a los pasajeros, Royal Caribbean está ofreciendo devolución de parte de su dinero. Así, Royal Caribbean ofrece un reembolso de dos días de su tarifa de crucero pagada como crédito a bordo o un reembolso prorrateado como crédito a bordo para paquetes diarios (bebidas y/o comidas) y propinas prepagas.

Segundo retraso en el astillero este otoño de un buque de Royal

El Adventure of the Seas es el segundo barco de Royal Caribbean que en pocas semanas sufre un retraso en su regreso al servicio tras permanecer en dique seco en el astillero gaditano, ya que, al parecer, según Royal, el Voyager of the Seas vivió una situación similar que le supuso un día de retraso, algo que en ningún momento había sido advertido por este periódico.

Al igual que en el Adventure of the Seas, el motivo del retraso de las obras de Voyager fue la lluvia y las inundaciones en España, según aclaran firmemente desde Royal.

Al parecer, el Voyager tardó un día más en regresar y se vieron forzados a reemplazar una visita a Valencia, España, por una a Palma de Mallorca.

Y para dejar claro a sus clientes de que eximían de total responsabilidad al astillero de Navantia en los retrasos vividos últimamente, indican en su carta que "los astilleros suelen ser instalaciones al aire libre y las inclemencias del tiempo pueden afectar a los plazos".

El retraso de un Marella

Hace muy pocos días, este periódico también informaba de otro retraso que, en esta ocasión, afectó a un buque consignado por Intercruises, el Marella Discovery, que debería haber dejado el astillero gaditano el día 7 pero realmente no se ha calculado con exactitud el retraso finalmente padecido. Lo que sí se sabe es que este domingo atracaba en la dársena comercial del puerto de Cádiz después de su estancia en el astillero de Puerto Real, a donde tuvo que ser desviado debido al overbooking existente en la factoría de Cádiz, y después de hacer algún tipo de prueba de mar.

El hecho es que la mañana de este lunes, el marella Discovery ya no se encuentra en el puerto gaditano y si se busca su localización a traves del GPS, se encuentra el buque atracado en Casablanca, a donde llegó sobre las siete de esta misma mañana.