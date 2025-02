Navantia Cádiz cumple su parte y bloqueará los tornos de la entrada para evitar que se incumplan los descansos legales

Cádiz/Hay mucho en juego. Por una parte, la industria auxiliar que colabora con Navantia no duerme bien desde que la empresa tractora se enteró de que Carnival y/o Royal Caribbean dejarían de traerse sus cruceros para reparar en Cádiz si las plantillas que trabajan en sus buques se toman los domingos y festivos de descanso.

Por otra parte, los pocos trabajadores que quedan en la nómina de Navantia veían con el mismo temor que si se iban estas dos navieras que mueven el 85% de los cruceros que se reparan en Cádiz podían terminar como las plantillas de Puerto Real o San Fernando, casi de brazos cruzados a la espera de que los políticos les saquen las castañas del fuego.

Y, por otra, Navantia Cádiz, como factoría, podía perder su razón de ser y de su existir viendo como sus números negros se vuelven rojos a la hora de terminar la contabilidad.

Todos se juegan mucho. Todos menos las navieras. Al menos en parte, porque ellas han sido las primeras que no han dudado en reconocer en comparecencias públicas internacionales y en las redes sociales que como en Cádiz, “ná de ná”. En la factoría gaditana se comprometen a que el buque entre en el dique un día, y ese día entra; se comprometen a que tal día y a tal hora sale del dique y así es, llueva o ventee.

El Freedom of the Seas ha sido el último buque de Royal que ha pasado por Cádiz. / Julio González

Y ese prestigio se ha ganado gracias a los años de experiencia, gracias a la seriedad de la propia empresa pública y gracias a la buena labor que desarrollan tanto las plantillas de la propia Navantia como la de todas las empresas auxiliares que colaboran de manera directa con la rehabilitación, reforma y reparación de los buques que llegan a Cádiz.

Los domingos de la discordia

Pero en este estado de buena esperanza surgió un punto discordante:¿Se siguen trabajando, como hasta ahora, los domingos y los días festivos?

Nada más plantearse esta novedad se inició un cruce de correos electrónicos entre Navantia y Carnival sondeando a la naviera a ver qué les parecía ese plan de franquear los festivos.

La respuesta fue contundente. Si se paraliza la factoría los domingos y festivos, “nos vamos”. Tenían al menos dos astilleros en Francia, los de Brest y Marsella que se frotaban las manos esperando a que Cádiz metiera la pata.

Pero primó la cordura y se abrió el diálogo entre Navantia, sus trabajadores y los responsables de las empresas auxiliares y lo vieron claro. Si se iba Carnival y Royal Caribbean habría que cerrar la factoría en cuestión de meses.

Empezarían a caerse los proyectos que estaban ya en cartera y a eliminarse de las cuentas de 2025 y 2026 proyectos millonarios que dejarían a Cádiz en números rojos.

En ese diálogo todos pusieron sus condiciones a sabiendas de que el objetivo de todas las partes era el mismo. Por su parte las empresas auxiliares tenían claro que ahora tocaba mirar por las personas que forman parte de sus plantillas. Había que poner pie en pared para lograr reconducir una situación que a muchos se les había ido de las manos:personal trabajando los siete días de la semana o echando más horas que un reloj descuidando así su salud y sus derechos a la conciliación familiar. Pedían que, al menos, Navantia sólo recogiera encargos en cuyos trabajos hubiera que incluir sí o sí los domingos.

Una de las muchas operaciones complicadas que hacen que el astillero de Cádiz sea uno de los mejor valorados del mundo. / D.C.

Por su parte, Navantia y sus trabajadores sabían que, a pesar de que si se hacían más horas de la cuenta era por culpa de la organización interna de la industria auxiliar, había que hacer algo para que la factoría de reparaciones de Navantia enCádiz siguiera dando siendo la que mejor funciona del mundo, tal y como ha venido ocurriendo.

Así, Navantia no lo dudó y puso sobre la mesa todas las medidas que podían adoptar y adaptar para retomar la situación y conseguir esa paz social y laboral necesaria para que la cadena de producción funcionara el mismo ritmo y con los mismos resultados.

Y como muestra de buena voluntad y sabiendo lo que se jugaban las empresas auxiliares no han dudado en volver a trabajar los domingos que sean estrictamente necesarios como ha ocurrido ahora con la reparación de uno de los buques más importantes de Royal Caribbean: el Freedom of the Seas.