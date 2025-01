Navalips y el aparcamiento del pesquero también se calibraron como espacios de Cádiz para ubicar la carpa de Carnaval

Cádiz/Ya, por fin, parece que la carpa de Carnaval tiene ya una implantación fija. Al final acertó este Diario cuando avisó que el lugar casi, casi elegido era el aparcamiento de la zona de Renfe, pero realmente el Ayuntamiento no había cesado en la búsqueda de un espacio disponible en la ciudad en el colocar esta estructura pensada para el ocio y disfrute de la gente de la ciudad y la gente que nos vista durante la celebración de los Carnavales.

Se desechó el Muelle Reina Victoria porque los estibadores, con el apoyo tácito de otros muchos sectores del puerto de Cádiz que prefirieron mantenerse a la sombra, hicieron ver que esa zona de suelo portuario hacía falta para el desarrollo de la actividad del día a día dentro del Muelle.

El solar de Navalips parece que también se ha calibrado como posible ubicación para la carpa del Carnaval de Cádiz / D.C.

Los portuarios avisaron que era una zona de carga y descarga de mercancía y que no era un espacio del que ellos pudieran prescindir durante estas fechas para algo como ubicar allí una carpa que no tiene por qué estar ocupando suelo portuario sí o sí, sino que puede colocarse realmente en cualquier otro sitio dela ciudad, e incluso no colocarse, que tampoco sería nada descabellado.

Según indican fuentes del interior del Muelle, al parecer técnicos del Ayuntamiento han estado estos días en busca y captura de los metros necesarios para levantar la carpa y todo el espacio aledaño que le hace falta para desarrollar la idea que ha surgido este año de concentrar allí a la gente para que pueda beber allí para que no se disgregen por toda la ciudad, con lo que eso supone de orines por la calle, botellas, personas abatidas por el alcohol en más de una casapuerta...

En esa búsqueda, estas mismas fuentes indicaron a este periódico que esos técnicos han estado, por ejemplo, en la zona de aparcamiento vigilado que a día de hoy se ubica en la zona del Muelle Pesquero, justo detrás de la popular empresa de lavacoches.

Esa ubicación podría haber sido una buena alternativa pero parece que finalmente también se ha desechado, aunque no ha trascendido realmente el por qué.

Ya fuera del recinto portuario, el Ayuntamiento pensó que otro posible lugar en el que levantar esta estructura podría ser el solar de Navalips, que, en un futuro cercano se quiere destinar a una gran promoción de viviendas. Hasta allí se desplazaron los técnicos, ya que ha habido experiencias anteriores que demuestran que ese espacio ha sido idóneo, por ejemplo para el montaje de un circo, al igual que podría haber ocurrido con el terreno donde en un futuro lejano podrían levantar el nuevo hospital de Cádiz del que podrán disfrutar posiblemente nuestros nietos.

Esa localización de la carpa habría roto con la tradición de que la carpa se ubique siempre en el casco histórico de la ciudad, al igual que habría pasado si se hubiera optado por las cercanías del complejo deportivo Manuel Irigoyen.

¿Y qué pasará en verano con los conciertos?

Esta decisión del Ayuntamiento de Cádiz y de la Autoridad Portuaria de desechar el Muelle Victoria para la ubicación de la carpa de Carnaval abre ahora una incógnita sobre lo que ocurrirá este próximo verano con los conciertos que suelen tener lugar en el Muelle gaditano.

El problema de la estiba no radicaba precisamente en el servicio que se le suele dar a los cruceros, ya que, sobre todo, el Muelle Reina Victoria, al igual que el de Marqués de Comillas no suelen ser los habituales para el atraque de los buques turísticos siempre que no se trate de una gran concentración en la que sí hay que contar con todo el cantil disponible.

Lo normal es que si llega un crucero se ubique, según estimen desde Operaciones Portuarias, en el Muelle Ciudad o en el Alfonso XIII y dejar libres el Reina Sofía que bastante tiene con el tránsito de los portacontenedores de Boluda, y el Marqués de Comillas y el de Reina Victoria que suele servir para el atraque de los catamaranes, para el crucero fluvial La Belle de Cadix y para la estancia de los barcos de Armas Trasmediterránea con destino a Canarias.

Y eso, en verano, puede que haya menos cruceros, como está ocurriendo ahora, al principio de año, tal y como es habitual, pero el trasiego con Canarias es el mismo ya que los canarios no entienden de estaciones y tienen la "fea costumbre" de comer todo el año y de gustarles tener sus supermercados y centros comerciales llenos de mercancías que, muchas de ellas, llegan precisamente a bordo de los barcos de Armas Trasmediterránea.

Y eso es así en enero, febrero.... julio, agosto... y diciembre así que no es cuestión de molestar a Armas Trasmediterránea y ahora menos que han apostado de manera tan firme por el puerto de Cádiz llegando incluso a dejar de lado aliados de toda la vida como los cantilles de Huelva que dejaron de ver un Armas hace ya muchos meses.

Y, como se suele decir, Boluda o Armas Trasmediterránea, al igual que otras muchas navieras, tienen la piel muy fina y son muy sensibles y no quieren que nadie les moleste ni con una carpa ni con un escenario si esto les supone a ellos un obstáculo para llevar a cabo sus tareas portuarias. Si no, lo tienen fácil, se van a otro puerto y santas pascuas, así que será mejor colgar en el Reina Victoria ese cartel de "no molestar" que a ver si perdura hasta el verano de cara a los conciertos.