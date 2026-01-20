El musical Molan los 90 amplía su cartel artístico en su regreso al puerto de Cádiz

La nostalgia vuelve a conquistar Cádiz. Tras el éxito de la pasada edición, el musical Molan los 90 confirma su esperado regreso a la ciudad el 1 de agosto de 2026, y lo hace anunciando el cartel completo de una noche que pretende ser una de las grandes citas musicales del verano. El festival volverá a celebrarse en un enclave único, el puerto de Cádiz, un escenario que la organización califica de "privilegiado, frente al mar, que se transformará una vez más en una gran pista de baile al aire libre donde música, recuerdos y emoción se darán la mano".

Molan los 90 es mucho más que un festival: es un viaje directo a una década que marcó a toda una generación. Eurodance, pop y los grandes himnos que siguen sonando en todas las pistas volverán a cobrar vida en una noche pensada para cantar, bailar y revivir los mejores recuerdos. "Tras la espectacular acogida del público en la edición anterior, el evento regresa con más fuerza que nunca, consolidándose como una de las citas imprescindibles del verano gaditano", cuentan.

A los primeros artistas ya confirmados hace unas fechas, como son Tina Cousins, Paco Pil y Los Inhumanos, se suman ahora nuevas incorporaciones que completan un cartel pensado para "no parar de bailar de principio a fin".

Así, el festival contará también con las actuaciones de Locomía, icono absoluto de los 90 y referente de toda una época; Sensity World, con su inconfundible sonido eurodance; New Limit, uno de los proyectos más representativos del dance noventero; Double Vision, energía y ritmo directo a la pista; Just Luis, DJ imprescindible del sonido remember, y Brisa Play, aportando frescura y continuidad a la fiesta.

La propuesta para esta noche destaca por una producción cuidada al detalle, diseñada para "seducir a una generación que busca reencontrarse con los himnos que marcaron su historia personal. El enclave privilegiado del puerto será el escenario de una noche cargada de sofisticación y energía, reafirmando el lema 'Qué felices éramos sin saberlo' como el hilo conductor de una gira que ha cosechado llenos absolutos en cada una de sus paradas".

Las entradas para el concierto están disponibles en la página web del evento.