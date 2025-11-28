El Museo de Cádiz 'hace hueco' a la adolescencia con un taller gratuito

En su interés por abrir sus instalaciones a todos los públicos y acercar su colección a todos los ciudadanos, desde la institución provincial que se levanta en la gaditana plaza de Mina se organizan una serie de talleres gratuitos bajo el rótulo de Arte un Hueco en el Museo de Cádiz. Talleres creativos que esta semana tienen en su foco a la adolescencia.

Así, de 10.00 a 13.30 horas de este domingo 30 de noviembre, el centro cultural celebra un taller sobre numismática gaditana dirigido a personas entre 12 y 18 años, abierto a todas las diversidades y sin requisitos artísticos. En esta actividad, los participantes observarán las monedas que custodia el Museo de Cádiz y trabajarán en crear iconos propios a través del mundo del tatuaje, el grafiti y la estampación.

El único requisito que pide la organización a los participantes es llevar una camiseta para intervenirla durante la celebración del taller.

Los interesados pueden inscribirse de forma gratuita en este enlace ya que las plazas son limitadas.

En este mismo programa de Arte un Hueco también está prevista la celebración de dos talleres dirigidos al público adulto, que se celebrarán los días 7 y 13 de diciembre, también en horario de 10.00 a 13.30 horas.

La cita del 7 de diciembre estará dedicada al mosaico romano de Medusa y la geometría del Museo; mientras que el taller del día 13 versará sobre el retrato y la pintura.

El programa arrancó el pasado 23 de noviembre con un taller infantil sobre los Vasos de Vicarello donde los niños y niñas pudieron trabajar con rotuladores, ceras, collages y técnicas mixtas.