El Museo de Cádiz también celebra el 8M

El 8M y las reivindicaciones feministas permean en todos los ámbitos de la sociedad, también en la cultura, por ello desde la Consejería de Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía se ha programado una oferta de actividades para nuestra comunidad autónoma en diferentes espacios culturales. En nuestra ciudad, el Museo de Cádiz centra el foco.

Así, entre el 7 de marzo y el 3 de mayo, el centro cultural que se levanta en la plaza de Mina acoge la exposición Mujeres en las Artes: una mirada desde el presente, a través de la cual se busca poner en valor el papel de la mujer en las artes plásticas, siendo la muestra resultado del trabajo realizado por un grupo interdisciplinar de investigadores de diversas universidades, entre ellas la Universidad de Cádiz.

Esta actividad se plantea como un espacio de encuentro entre investigación y sociedad para contribuir a la consolidación del papel que la mujer ha desempeñado en el mundo de la creación artística. El aforo es libre.

Además, el 8 de marzo, se desarrollará una visita con la temática Mujeres Gaditanas a cargo de Javier Oviedo (UCA) quien acercará a los asistentes la figura de la mujer gaditana en la Roma antigua con un recorrido por el universo romano de la ciudad de Gades. Oviedo se apoyará en esta visita en una selección de piezas de la exposición Urbs Iulia Gaditana.

Por otro lado, durante los sábados 7, 14 y 21 de marzo, a las 12.00 horas, se llevarán a cabo visitas guiadas con el título Mujeres en las Artes: una mirada desde el presente. Se trata de una actividad dirigida al público general en la que los participantes se acercarán a la obra de destacadas creadoras para replantear la Historia del Arte desde una mirada global, reconociendo el papel fundamental de las mujeres en la construcción del arte a lo largo del tiempo. El aforo es limitado, por lo que es necesario reservar en portal del Museo.

El 8M en otros espacios

En la Biblioteca Provincial está ya a disposición del público la exposición bibliográfica Todas las Mujeres. Además, el viernes día 6 se celebra una sesión de narración oral titulada Una poeta en la biblioteca, dedicada a la poeta Gloria Fuertes. A través de juegos y dinámicas participativas se hará un recorrido por la vida y obra de esta autora, mostrando el trabajo de creación y visibilizando la figura de las mujeres en el ámbito de la literatura. Se trata de una actividad dirigida al público infantil con plazas limitadas, por lo que es necesario inscripción previa.

El Archivo Histórico Provincial de Cádiz acoge desde el pasado día 2 y hasta el día 6 la exposición La prensa femenina en el siglo XIX en Cádiz, en la que se muestran varios expedientes pertenecientes al Gobierno Civil sobre publicaciones periódicas pioneras de la prensa femenina en el siglo XIX.