El Museo de Cádiz, la Biblioteca Provincial y el Archivo Provincial ofrecerán actividades navideñas desde el próximo domingo

Los edficios culturales gestionados por la Junta de Andalucía en Cádiz se preparan para la celebración de la Navidad con una serie de actividades dirigidas a las familias y al público infantil.

Con esta programación navideña, el Gobierno andaluz pretende preservar, difundir y fortalecer las expresiones culturales de Andalucía, acercando al público una oferta que cuenta con la participación del tejido cultural. La delegada territorial de Cultura y Deporte, Tania Barcelona, ha destacado el trabajo realizado para ofrecer actividades que no sólo promuevan el patrimonio material e inmaterial de Andalucía, sino que también "impulsen a los profesionales y colectivos que mantienen vivas las señas de identidad de nuestra tierra".

En la capital gaditana, las actividades de Navidad comienzan en el Museo de Cádiz el domingo día 14 con la visita y cata titulada 'Io Saturnalia. Navidad en la Gades Romana'. Habrá dos pases, uno a las 10.30 horas y otro a las 12 horas, para 20 personas cada uno en los que los participantes van a poder viajar en el tiempo y descubrir cómo celebraban los romanos una de sus fiestas más fascinantes: las Saturnales. Un especialista será el encargado de guiar a los visitantes por los secretos de esta antigua festividad dedicada al dios Saturno: sus ritos desenfadados, sus banquetes llenos de simbolismo y hasta las curiosas costumbres que por unos días ponían el mundo romano patas arriba a través de algunas de las piezas de la colección permanente y temporal del Museo de Cádiz. Además, la experiencia incluye una cata científica dirigida por expertos en arqueogastronomía en la que se van a poder probar alimentos reconstruidos a partir de fuentes históricas y hallazgos arqueológicos, saboreando la historia. Para participar es necesario hacer una reserva previa.

Por otro lado, el martes 17 se celebrará el taller y lectura de cuento infantil 'Los duendes del Museo de Cádiz'. Esta iniciativa, que tendrá lugar a las 17 horas, se dirige al público infantil de entre tres y seis años, y en ella la autora de cuentos infantiles Carmen Gil y la ilustradora Milvilla guiarán a los pequeños a través de la lectura para que conozcan a simpáticos personajes que viven emocionantes aventuras recorriendo las distintas épocas de la historia, reflejadas en las salas del museo. Además, los participantes podrán crear una prenda muy característica de los duendes, convirtiéndose en auténticos Tuturutinos y acercándose de manera divertida y creativa a la historia del Museo de Cádiz. El aforo es para 25 personas, por lo que se necesita reserva previa.

El 19 de diciembre tendrá lugar la actuación 'Navidad con compás: Zambombá en el Museo de Cádiz' a las 18 horas, dirigida a todos los públicos. Así, en la puerta del Museo se vivirá esta tradicional celebración, declarada Bien de Interés Cultural en 2015, que llenará de alegría, compás y espíritu flamenco el ambiente, convirtiendo la plaza de Mina en un escenario único donde se mezclan la tradición, la música y el calor de la Navidad gaditana.

Ya el sábado 20 de diciembre se celebrará el taller de belenismo titulado 'El arte del belén: tradición viva desde el Museo de Cádiz', dirigido al público adulto con un aforo de 25 personas, por lo que se necesita reserva previa para participar. El objetivo de esta actividad es dar a conocer las técnicas de reproducción que dan vida a las escenografías y elementos característicos de esta tradición. Durante la actividad, se podrá presenciar la creación en directo de una pieza de arquitectura muy vinculada al Museo de Cádiz, mientras se aprende sobre los distintos materiales y procesos que hacen posible este arte lleno de historia, detalle y emoción.

El 21 de diciembre la Escuela Coral Jardín Menesteo pondrá el toque músical en el Museo gaditano con una actuación dirigida al público general que necesitará de reserva previa ya que el aforo es de 120 personas. 55 niños y niñas pertenecientes a la Escuela Coral ofrecerán un variado repertorio navideño, emotivo e inolvidable. La dirección musical estará en manos de Lupe Matarranz y los acompaña al piano Darío Velázquez.

La visita guiada 'Títeres de la Tía Norica' cerrará las actividades de Navidad en el Museo. Será el lunes día 23 a las 18 horas y el 27 de diciembre a las 12 horas. El aforo para cada una es de 25 personas, por lo que hay que reservar previamente. En esta actividad, una especialista nos llevará al entrañable mundo de La Tía Norica, una de las joyas más singulares del patrimonio cultural gaditano. Así, se recorrerá su historia, tradición y legado como tesoro etnográfico, admirando de cerca las piezas originales que conservan la esencia de siglos de arte popular. Se trata de una experiencia única para conocer cómo estos títeres cobraron vida en los escenarios y en la memoria colectiva de Cádiz.

En lo que se refiere a la Biblioteca Provincial, son dos las actividades que va a acoger con motivo de la Navidad. Por un lado, el 18 de diciembre a las 18 horas y a las 20 horas se celebrarán talleres de manualidades navideñas a cargo de Valle de Cuentos. Estarán dirigidos al público de entre seis y 14 años y en ellos se realizarán divertidos adornos para la decoración de Navidad como casitas de elfos o bolas de Navidad con un personaje famoso. El aforo es limitado.

Además, el 23 de diciembre a las 18 horas tendrá lugar 'Seres regaladores de Navidad', una sesión de narración oral con música a cargo de Diego Magdaleno y Elena Jiménez Parra en la que se contarán historias de seres mágicos de diferentes partes del mundo que tienen en común la virtud de la generosidad, porque todos traen regalos de Navidad. La reserva de entradas será a partir del 16 de diciembre.

En cuanto al Archivo Provincial, se une a la programación navideña con visitas guiadas a la exposición 'La farmacia del siglo XVIII en las órdenes de la Aduana de Cádiz' y a la torre mirador los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre a las 11.30 horas. El aforo es limitado, por lo que es necesario reservar en el correo info@imaginarqultural.es.