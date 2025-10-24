El Museo de Cádiz acoge dos nuevos conciertos del ciclo ‘Música para una visita’

El Museo de Cádiz, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, celebra los días 25 y 26 de octubre dos nuevas sesiones del ciclo 'Música para una visita', un programa que propone un encuentro entre la música, la historia y el patrimonio. En esta ocasión, las formaciones Protus Marimba Quartet y Cuarteto Gala ofrecerán dos experiencias sonoras únicas en torno al legado clásico, la arquitectura romana y la búsqueda del equilibrio entre arte, tiempo y memoria. Está organizado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a través del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música, en colaboración con la Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales. Ambas actuaciones están previstas a las 12.00 horas.

Así, en la Casa Pinillos, sede romana del Museo de Cádiz, Protus Marimba Quartet presenta un programa que recorre tres siglos de música occidental a través de la marimba, transformando el legado clásico en vibración contemporánea. La primera parte, ‘El orden del mundo’, se inspira en la geometría y la proporción del espacio romano con obras de Vivaldi y Haydn. En el segundo bloque, el programa se adentra en la reflexión sobre el alma y la materia a partir de la música de Schubert y Debussy. Por último, los ecos de Amy Beach y Shostakovich cierran el recorrido con una mirada hacia la modernidad.

Al día siguiente, también a las 12.00, entre mosaicos, esculturas y vestigios del poder imperial, el Cuarteto Gala ofrecerá un recorrido musical que enlaza tres momentos del espíritu europeo —la fe, la razón y la melancolía— a través de las obras de Arcangelo Corelli, Wolfgang Amadeus Mozart y Edward Elgar. La entrada para ambos recorridos es libre hasta completar aforo.

Esta iniciativa es una experiencia única en la que las artes visuales se encuentran con la música en vivo. El objetivo es ofrecer al público una experiencia única en la que las artes visuales se encuentran con la música en directo. El programa comenzaba el pasado fin de semana, celebrando conciertos de forma simultánea en espacios expositivos de titularidad pública de las ocho provincias andaluzas.

Distintos grupos de cámara andaluces han invitado a los visitantes a los museos, para recorrerlos amenizados con repertorios clásicos, contemporáneos y de jazz en diálogo con los espacios expositivos. “Cada programa ha sido diseñado en consonancia con las salas y las colecciones que lo acogen, invitando al visitante a ‘escuchar’ el museo además de contemplarlo”, ha señalado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo. Con este fin, habrá disponibles en cada sala guías sobre los intérpretes, las obras y su contexto artístico.