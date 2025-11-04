Demasiados muros para poder disfrutar del futuro paseo urbano en el Muelle Ciudad de Cádiz

La unión del Muelle Ciudad con el casco antiguo de Cádiz es uno de los grandes proyectos de desarrollo urbano que tiene pendiente la capital desde hace años. Desde que se habló por primera vez sobre esta posibilidad se han organizado multitud de debates y se han puesto sobre la mesa variedad de diseños, especialmente en la conexión con todo el área del viejo muelle de contenedores, que a medio plazo se unirá también a la trama urbana.

La operación tiene un calado de gran importancia para el desarrollo de toda la ciudad. En su conjunto hablamos de unos 300.000 metros cuadrados de suelo. Solo intramuros apenas supera el millón de metros cuadrados. El doble que el barrio de Astilleros y casi el mismo espacio que se ganó al mar para construir la barriada de La Paz.

Una operación que, si se diseña bien (más allá del Muelle Ciudad, que ya está pintado sobre el papel), habilitará espacios abiertos para los ciudadanos, completados con equipamientos culturales y de ocio, reservando suelo para eventos al aire libre. Algo inimaginable hace poco más de una década, aunque hay que asumir que para que todo esté terminado aún habrá que pasar mucho tiempo. Proyectos como los ejecutados en los muelles de Barcelona, Valencia, La Coruña o Málaga nos pueden servir de ejemplo visual de lo que podrá ser esta fachada marítima en la ciudad.

Dejando a un lado la transformación, hace unos años, de las naves donde hoy funciona un amplio gimnasio y, sobre todo, la reciente apertura del complejo de ocio Calachica, así como el espectacular hotel previsto en la Ciudad del Mar, los trabajos de unión entre el Muelle Ciudad y el casco histórico acaban de iniciarse. Es cierto que aún no se ven obras físicas, que están a punto de llegar, pero sí se está trabajando en toda la tramitación administrativa necesaria para que la empresa adjudicataria del proyecto, Construcciones Pérez Jiménez, comience a ver pasar los doce meses que tiene asignado para completar las obras.

Diseño de cómo quedará todo el Muelle Ciudad. / APBC

El proyecto se ejecuta mediante dos fases, que ocuparán 22.500 metros cuadrados de suelo. Zonas verdes (con un especial interés por utilizar arbolado con raíces hispanoamericanas), equipamientos hosteleros y culturales, zonas de juegos infantiles...

La integración muelle-ciudad choca, sin embargo, por varias barreras que el viandante se va a topar antes de llegar al cantil del muelle. Una, evidente, es la obligada línea de seguridad cuando estén atracados los cruceros. Para el paso de los cruceristas habrá una reserva de paso de 25 metros entre el cantil y una valla acristalada que dará al paseo. Solo los días en los que no nos visite ningún barco se podrá acceder al filo mismo del muelle.

Cruzando de forma transversal el muelle, camino de la trama urbana, el viandante se topará con la plataforma reservada para el tranvía (si es que algún día funciona, conectando la estación con la zona de desarrollo de la Punta de San Felipe) y el vial para el carril bici. Medios de transportes sostenibles que tendrán que convivir con el peatón. Después nos topamos con los tramos de la actual verja del muelle que se van a mantener en pie, aunque esta valla no tiene ningún valor histórico, pues se levantó en la década de los años 50 e incluso se modificó su trazado treinta años después. Y ya, por último, la avenida del Puerto, una vía con dos carriles para la circulación rodada por sentido, con mucha densidad de tráfico. Aunque el Ayuntamiento proyecto instalar más pasos para los peatones no deja de ser un inconveniente.

Aunque ya está en el espacio urbano, el paseo de Canalejas también necesita una importante reordenación, ya que hoy no anima al paseo por su interior. Teniendo en cuenta que va a jugar un papel relevante en este proyecto muelle-ciudad, el Ayuntamiento tiene pendiente acometer un proyecto de remodelación integral. Un proyecto que, además, debería de integrar a la avenida del 4 de diciembre.

El año que queda por delante para que se ejecuten las obras en el Muelle Ciudad debería de ser suficiente para definir bien el diseño de la ciudad entre Canalejas y la zona portuaria, y reflexionar sobre la posibilidad de eliminar en su totalidad la actual verja.