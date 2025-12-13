El mural efímero de la Perla de Cádiz pasa a la historia

Aunque ha permanecido apenas medio año en la fachada de un edificio situado frente a la Puerta de Tierra, junto a la calle San Roque, el mural fotográfico que recordaba la figura de la cantaora La Perla de Cádiz se había convertido ya en cierta forma en un icono del arte urbano en la capital gaditana. La obra del artista gaditano Teo Vázquez, que ya advirtió que se trataba de un mural efímero, está siendo retirada estos días de la fachada en la que el rostro de la gran cantaora era ya familiar para los gaditanos que habitualmente pasan por el lugar. El mural fue inaugurado en junio de este año coincidiendo con el homenaje que la cantaora Leo Power brindó a La Perla con una actuación en el Torreón de la Puerta de Tierra.

Fuentes municipales han confirmado que el desmontaje del mural, que comenzó el pasado viernes, se puede prolongar algunos días. "Estaba previsto en el contrato incluso el desmontaje. Era un mural fotográfico, y es lo que suele durar, según estimó el artista", indican las fuentes. Es el propio Teo Vázquez el que está retirando su propia obra.

Ya en una entrevista concedida este periódico junto a Leo Power, el muralista señaló que sus obras tienen fecha de caducidad, en el momento en el que comenzara a deteriorarse, y que él se encargaría de retirarlo.

“Yo soy fotógrafo y me gusta experimentar con el retrato, y trabajar en la calle a través de la técnica del cartelismo. Imprimo en un papel fino la imagen e integro el retrato en el mobiliario urbano, en este caso en la fachada de un edificio”, decía Vázquez.

Y añadía entonces: “Esto es una exposición fotográfica a través de una gigantografía que he creado y que estará abierta a la ciudadanía el tiempo que dure el buen estado de la pieza. Es un mural fotográfico, que al final, cuando ya se deteriora, lo retiro. Es una obra de carácter efímero, pero que queda documentada tanto en vídeo como en fotografía, porque se va a crear un nuevo archivo de La Perla con las imágenes que la gente haga del mural. Y creo que será un icono para recordar nuestro legado flamenco por el lugar en el que está”.

Esta obra forma parte del proyecto Nuestros Embajadores, que la cantante Leo Power inició con el homenaje a la Perla de Cádiz y con un espectáculo exclusivo en el que interpretó temas de La Perla pasados por el tamiz del maridaje musical y la fusión con otros ritmos.