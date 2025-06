La Perla de Cádiz cobra nuevo brillo

La ciudad de Cádiz incorpora a su iconografía este domingo, 22 de junio, un mural de once metros de largo por seis de ancho que se instalará en la fachada de un edificio que hace esquina con la calle San Roque, frente al Torreón de la Puerta de Tierra. Y precisamente arriba de la muralla, en el paseo, habrá un concierto, el primero en este espacio. Ambos actos están cosidos a través del proyecto Nuestros Embajadores, una iniciativa que arranca con un nombre propio de enjundia: la cantaora La Perla de Cádiz. Dos gaditanos que curiosamente se conocieron en Londres hace 25 años son los artífices de este proyecto: Teo Vázquez, fotógrafo y muralista urbano, y Leo Power, cantaora. Ambos se han propuesta dar nuevo brillo, más lustre si cabe, a esta histórica figura del cante jondo gaditano. Las ocho de la tarde es la hora prevista para el comienzo de una actividad que tiene entrada libre pero un aforo reducido.

Es Teo Vázquez quien comienza a explicar a este periódico los detalles del proyecto: “Yo soy fotógrafo y me gusta experimentar con el retrato, y trabajar en la calle a través de la técnica del cartelismo. Imprimo en un papel fino la imagen e integro el retrato en el mobiliario urbano, en este caso en la fachada de un edificio”.

“Esto es una exposición fotográfica -continúa Vázquez- a través de una gigantografía que he creado y que estará abierta a la ciudadanía el tiempo que dure el buen estado de la pieza. Es un mural fotográfico, que al final, cuando ya se deteriora, lo retiro. Es una obra de carácter efímero pero que queda documentada tanto en vídeo como en fotografía, porque se va a crear un nuevo archivo de La Perla con las imágenes que la gente haga del mural. Y creo que será un icono para recordar nuestro legado flamenco por el lugar en el que está”. Y apostilla Leo Power: “A orillas del barrio de Santa María”.

Teo Vázquez suele trabajar con fotografías que hace él mismo, aunque esta ocasión, lógicamente, ha tenido que bucear en la iconografía de esta artista gaditana que murió prematuramente con apenas medio siglo de vida: “Lo que he hecho es sumergirme en el poco archivo fotográfico que hay y, sobre todo, lo que más he mamado ha sido de todas las historias que me han contado de La Perla, que son las que la mantienen vivas hasta el día de hoy. Eso ha sido lo más bonito de mi proceso, hablar con estas personas que han conocido a La Perla, sus hijos y otras personas, que me han contado tantas cosas. Para mí, realmente, ha sido todo un reto, porque normalmente yo suelo hacer retrato de otras personas. Y ahora he creado un retrato, un retrato nuevo creando un icono para la ciudad”.

¿Y qué mensajes envía este retrato de La Perla? Teo Vázquez desvela algunas claves: “Es como la creación de nuestra Venus gaditana, porque está encima de una concha y también, aparte, le he integrado también dos claveles que representan a los dos hijos, a los cuales ella adoraba, y también representan su devoción por el Nazareno. Es el nacimiento de una Venus; nuestra Venus gaditana que ha avanzado por las olas del mar hasta acá. He creado un nuevo icono a partir de una imagen antigua”.

Este novedoso proyecto de Nuestros Embajadores quedaría cojo sin la aportación de la artista Leo Power, que con su poderosa voz interpretará desde el paseo superior de la Puerta de Tierra, junto al Torreón, la decena de temas preparados para la ocasión. Y desde arriba, desde el icónico Torreón que vigila la histórica partición de la ciudad entre su parte antigua y la moderna, se inaugurará el mural de Teo Vázquez, que será perfectamente visible desde la altura de la muralla. El propio autor explicará al público su creación.

“Lo que yo quiero -explica Leo Power centrándose en el concierto- es integrar a La Perla en otras músicas del mundo, es una apertura musical de ella hacia el mundo. Porque, claro, a ella la conoce la gente en el ámbito del flamenco, pero hay gente no conoce a esta mujer. Entonces, lo que hemos hecho, con la ayuda de Javier Galiana, arreglista y pianista del espectáculo, es un reggae, un candombe, un tango argentino, un bolero, músicas del mundo para que los antiguos temas de La Perla suenen como jazz, como otras músicas del mundo. Los temas son de La Perla, pero no es flamenco. Bueno, es flamenco porque yo puedo sonar flamenco, y porque hay alegrías, bulerías... pero todo tiene una vuelta”.

Para la ocasión, Leo Power ha reunido un cuadro artístico relevante con el que arropar su voz. Además de Javier Galiana, la cantante gaditana estará en el escenario junto a Alejandro Benítez (bajo), Nano Peña (batería), Carmelo Muriel (vientos) y El Pájaro (percusión).

Conocedores del atractivo de este espectáculo, tanto por su formato como por el mural y por el espacio en el que se celebrará, Leo Power avanza que será un concierto que muy posiblemente repita durante el verano, aunque sea en otro lugar, para seguir divulgando el proyecto y seguir dando a conocer la figura de La Perla, poco después de que se haya celebrado con una amplia programación el centenario de su nacimiento.

El proyecto Nuestros Embajadores nace con el objetivo de mantenerse en el tiempo y crecer con nuevos nombres de gaditanos que merezcan, como explican Leo y Teo, forman parte de una imaginaria legación diplomática gaditana. Y manejan nombres relacionados con el mundo artístico pero sin perder otras perspectivas, como, según apuntan, Antonio Reguera, el futbolista Juan José, Juan Villar o Chano Domínguez: "Tenemos la intención de seguir llevando a nuestros embajadores al mundo”.