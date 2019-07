La infracción de tráfico que más se repitió en Cádiz durante el año 2018 fue la de estacionar el vehículo en zonas destinadas a la carga y descarga de mercancías. De las 17.296 multas que puso la Policía Local, 2.290 fueron por este motivo, lo que demuestra la magnitud de estas sanciones respecto al resto de denuncias.

Una buena parte de los expedientes se deben a que el conductor no cumple de manera consciente con las normas de circulación. Sin embargo, existe otro porcentaje importante de infractores que reciben una multa por simple desconocimiento. Así lo considera la Unión de la Policía Local y Bomberos de Andalucía en Cádiz (UPLBA), que ha reclamado a la Delegación Municipal de Tráfico que refuerce la señalización horizontal en estos espacios con el objetivo de reducir la presión sancionadora sobre los ciudadanos y mejorar la información que los conductores disponen para que no cometan infracciones.

Luciano Galán, delegado sindical de este sindicato y agente municipal que pertenece a la Policía de Barrio, explica que ya ha hecho llegar en tres ocasiones un informe a Tráfico pidiéndole la mejora de la señalización. Lo hace a partir de la experiencia que vive en el barrio de La Laguna, lugar en donde está destinado, al contemplar que las denuncias que pone se deben en muchas ocasiones al desconocimiento del conductor por venir de fuera de la ciudad. "Durante los meses de verano vienen muchos turistas, pero en los meses de invierno vienen personas al hospital o a hacer gestiones burocráticas a la ciudad y no conocen dónde se encuentran las zonas de carga y descarga porque muchas de las señales pueden estar a 20 o 30 metros de distancia", relata Galán para exponer la situación en la que se encuentra la señalización de estos espacios, además de haber otras dificultades como la antigüedad de las señales o su mala visibilidad.

Ante esto, Galán se apoya en la actuación que realizó el Ayuntamiento de Madrid hace un año, que, al igual que otros consistorios, mejoró la señalización de estos espacios reservados. "Aunque legalmente esté bien, me consta que otros municipios se han sumado a este tipo de refuerzo de las señalizaciones de carga y descarga para que, aparte de las señales verticales, se pongan marcas en zigzag y en amarillo", cuenta.

El agente municipal y delegado sindical refuerza este argumento al exponer los problemas que ocasiona esta falta de información. El primero de ellos es que "la persona a la que se sanciona no es consciente" del error que comete, por lo que, para el policía local, "la sensación de injusticia con esa persona es total". El segundo inconveniente es que"el transportista no tiene espacio para ejecutar sus labores, por lo que tenemos a una segunda persona perjudicada". Por último, apunta que "el policía tiene que dedicar gran parte de su jornada laboral a controlar las zonas de carga y descarga, por lo que, si se señalizara como reclamo, no sucederían estos problemas".

Ante esto, y en relación con las estadísticas de las multas de tráfico que ha puesto la Policía Local el pasado año, Galán sentencia que estos datos "ya no se pueden bajar más porque no nos lo permite la actual señalización al ser bastante precaria".

Por ello, considera el agente municipal que con esta medida "se reducirían las multas por estacionar en zonas de carga y descarga en más de un 50%" al tener en cuenta que un gran porcentaje de los infractores son de fuera de Cádiz.

A pesar de haber expuesto en tres informes sus recomendaciones para mejorar la información que tienen los conductores y reducir el número de multas, apunta que no ha recibido respuesta de la Delegación Municipal de Tráfico. "Simplemente, no me contestan. No sé si no es conveniente, si no es interesante o si no hay medios", indica el delegado sindical.

Otro aspecto que también cree que se debe mejorar es el horario de las zonas de carga y descarga, ya que considera que no es adecuado para su funcionamiento real. "Hay que modificarlo para que sea de lunes a viernes o de lunes a sábado por la mañana. No se puede tener una carga y descarga hasta las ocho de la tarde del sábado", denuncia.

Por todo ello, cree que estas multas no tienen una función educadora, sino que "estamos castigando" al conductor por falta de información. "Debemos tener una señalización que realmente sea eficaz", demanda.

Con todo, el agente destaca que "echo en falta" que Tráfico y la Policía Local "trabajen de la mano" en vez de "hacerlo en paralelo", ya que se dan problemas de "coordinación". "No se llegan a tener en cuenta como los policías quisiéramos las demandas que hacemos a Tráfico", asevera.