Una mujer pide en Change.org que vuelven las salas de espera para familiares a la UCI del Puerta del Mar

Tener un familiar ingresado en un hospital es una de las peores experiencias por las que puede pasar una persona. A la incertidumbre, el miedo y el dolor se une la incomodidad y el nulo acondicionamiento para que los familiares se queden a acompañarlo el tiempo necesario. Una circunstacia que empeora si el paciente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, ya que en ese caso ni siquiera pueden estar a su lado.

Por ello, Francisca García Morato ha registrado una petición en Change.org para pedir que vuelvan las salas de espera para familiares de pacientes en la UCI. Dirigida al Servicio Andaluz de Salud pero enfocada concretamente al hospital Puerta del Mar de Cádiz, ya ha conseguido casi 45.000 firmas.

Francisca cuenta que su madre fue atropellada por un ciclomotor el pasado 22 de septiembre y desde entonces está ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Señala que desde la pandemia de Covid esta sala de espera para familiares ha desaparecido del centro sanitario gaditano y denuncia que no tiene donde quedarse para acompañar a su madre.

"Quienes vivimos lejos del hospital no podemos permitirnos ir y venir a casa cuatro veces al día y volver a buscar sitio y aparcar. Y estar en la calle sin descansar. No es lo de menos porque esas salas constituyen un espacio de reunión que proporcionan consuelo y atención a aquellos familiares que tienen a un ser querido en una UCI. Y no es lo de menos porque no podemos consentir que con la excusa del COVID se nos sigan restando derechos a los usuarios de la sanidad pública", señala Francisca.

"Para esperar arriba, esperense ahí", nos dijeron el otro día, señalando a la calle. La falta de empatía de la administración pública sanitaria ha llegado hasta el punto de echarnos porque no pueden proporcionarnos ningún lugar en todo el recinto hospitalario y en el pasillo tampoco podemos estar. Entonces, ¿a dónde nos vamos?", se pregunta.

En la actualidad los familiares pueden ver a los pacientes ingersados en la UCI de 13:00 a 18:00 horas, pero Francisca cree que es fundamental tener un sitio donde pasar el resto del tiempo en una situación en la que lo más importante es estar cerca del ser querido.

"No sé si el funcionamiento será el mismo en todos los hospitales de Andalucía. Yo de momento el pasado 25 de septiembre puse una hoja de reclamaciones en Atención al Usuario del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, UCI en la que está mi madre, pero no me han respondido nada. Por eso estoy recogiendo firmas y te pido tu apoyo, por favor", concluye.