Muerte de personas sin hogar en Cádiz: Cáritas recuerda que vivir en la calle "no es una elección"

Cáritas Diocesana de Cádiz ha hecho público un comunicado, a través de la página web del Obispado de Cádiz y Ceuta, en el que lamenta las recientes muertes de dos personas en las calles de la capital gaditana, en un espacio de 48 horas, al tiempo que llama la atención acerca de la normalización social que generalmente acompaña la situación extrema del colectivo de personas sin hogar. "Vivir en la calle no es una elección", resume la ONG católica.

Así, Cáritas de Cádiz expresa su "profundo pesar" ante el fallecimiento de dos personas en situación de sin hogar ocurrido en los pasados días en la ciudad de Cádiz: "Sus muertes nos duelen y nos interpelan, recordándonos la extrema vulnerabilidad en la que tantas personas se ven obligadas a sobrevivir en nuestras calles. Hacemos llegar nuestro pésame y elevamos una oración por su descanso y por quienes compartieron con ellas camino, vínculos e historia".

"Estos hechos, tan trágicos, evidencian una realidad que no puede asumirse como normal: vivir en la calle no es una elección, sino la consecuencia de rupturas personales, sociales y estructurales que requieren respuestas coordinadas, estables y valientes. Nadie debería morir en soledad, desprotegido o sin acceso a recursos esenciales", expresa la entidad social.

En el marco de la campaña de Cáritas 'Sin hogar, pero con sueños', "hacemos un llamamiento a toda la sociedad para mirar de frente esta realidad y trabajar unidos en la construcción de redes que protejan y dignifiquen la vida de quienes carecen de un hogar. Aunque la calle arrebate derechos y oportunidades, los sueños de estas personas siguen recordándonos la fuerza de la esperanza y la urgencia de actuar".

Desde Cáritas Diocesana de Cádiz se reitera el "compromiso con las personas sin hogar" y se apela a las administraciones públicas, a las entidades sociales y a la ciudadanía a "redoblar esfuerzos. Las políticas de vivienda digna, la atención sanitaria integral, el acompañamiento en calle y las oportunidades reales de inclusión no pueden seguir esperando. La calle nunca debe ser un lugar para vivir, y mucho menos para morir. Que esta doble pérdida sacuda conciencias, impulse decisiones valientes y abra caminos efectivos hacia la dignidad y el hogar que toda persona merece", concluye Cáritas.