Mueren dos personas sin hogar en Cádiz: IU pide recuperar el servicio SOS nocturno

IU Cádiz ciudad ha rescatado una propuesta para implementar el servicio de SOS Nocturno a raíz de la muerte de dos personas sin hogar en la ciudad en las últimas 48 horas y en plena bajada de temperaturas.

Según aseguran desde este partido, a principios de 2023 se elaboraron los pliegos que registraban las condiciones de este servicio por parte de la delegación municipal de Salud. "Se concebía como una forma de tener disponibles más recursos para atender situaciones como la caída de personas mayores en su domicilio, atender a personas con alzhéimer en estado de confusión o para la atención sociosanitaria para personas sin hogar en situaciones de emergencia", explican desde esta formación que en aquellas fechas estaba al frente de Salud por medio de la entonces concejala Eva Tubío.

"Este servicio suponía tener a disposición del Ayuntamiento a dos técnicos en emergencias sanitarias localizados 24 horas y un vehículo para el traslado, junto con las herramientas y materiales necesarios", siguen recordando desde IU, que avala que el SOS Nocturno "tenía como vocación complementarse con los equipos de calle de personas sin hogar, que actúan en horario diurno". De este modo, durante la noche se actuaría también "en situaciones de emergencia en horario nocturno, de forma que si cualquier ciudadano o ciudadana, o la Policía Local detectara riesgo en una persona de calle se avisara al servicio para su atención inmediata".

El SOS Nocturno aporta, desde la visión de IU, "más recursos y más eficacia para actuar en esta ola de frío en situaciones como las de las dos personas sin hogar que han fallecido", que podrían haber sido atendidas por estos equipos "e insistido para que estas personas acudieran al albergue o a otros recursos dispuestos en la ola de frío".

Por todo ello, "es preciso que el equipo de gobierno que se autoproclama como el más social debe de actuar si pretende serlo de verdad, y retomar la puesta en marcha de este servicio aprovechando los pliegos técnicos y la configuración del mismo que se realizó a finales de la anterior etapa en la Delegación de Salud municipal como demanda de los colectivos sociales que reclamaban más medidas en favor de la atención a situaciones de vulnerabilidad", concluyen desde IU.