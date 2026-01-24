Muere Tere Torres, la diseñadora sevillana que Cádiz adoptó como propia

La diseñadora de moda Tere Torres ha muerto hoy, sábado 24 de enero, en Cádiz, su tierra adoptiva desde que llegara la ciudad en 1976 procedente de su Sevilla natal. Referente de la moda andaluza desde su taller gaditano junto a Javier Cosano, Tere Torres era también, desde su apertura en 1992, propietaria y alma absoluta del Café de Levante, el rincón que supo convertir en núcleo cultural de vanguardia tanto por su ambiente y clientela como por las iniciativas literarias que alumbró desde su establecimiento de la calle Rosario.

Nacida en Sevilla, la diseñadora llegó a Cádiz hace ahora 50 años. Pronto quedó atraída por una ciudad que la acogió con el mismo entusiasmo e interés que ella ha demostrado desde entonces por la capital gaditana, que incluso la reconoció en 2022 como Hija Adoptiva de la ciudad en una ceremonia en la que compartió galardón, entre otros, con el también sevillano Carlos Díaz, primer alcalde democrático de la ciudad. Aquí en Cádiz, de hecho, formó familia con Rafael Román y aquí nació también su única hija.

Tere Torres era una mujer emprendedora, inquieta, extremadamente amable y buena conversadora; permanentemente risueña y alegre. De ideas firmes y valientes, demostraba intuición máxima en cada una de las tareas que emprendía, incluso en las más atrevidas y utópicas. En una entrevista concedida a este periódico en 2013 lograba definirse con la precisión del pintor que pincela su autorretrato: "Una autodidacta (ríe). Me he hecho solita. Soy también una persona vitalista, una optimista nata y alguien que ama mucho la vida. Me encanta la gente. Las disfruto, me duelen, las río, las lloro... estar con gente es lo que más me gusta del mundo. Y me deslumbran las personas creativas, con arte, que tienen pellizco”.

Huérfana de madre con solo 14 años, Tere Torres afrontó su futuro más inmediato entrando a trabajar de cajera en el lujoso Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Como recordaba el periodista Francisco Correal en un perfil que le escribió en 2022, al ser reconocida como Hija Adoptiva de Cádiz, su primer sueldo lo empleó en comprarse un traje.

Tres años después de afincarse en Cádiz, en 1979, Torres abrió su primera tienda, El Vestuario, con la que inició su camino en el mundo de la moda, el sendero a veces sinuoso, como todas las aventuras profesionales, que la llevó en 1980 a abrir su primer y pequeño taller. Cuatro años más tarde, en 1984, firmó su primera colección de ropa junto a su paisana María José Arizón. Una colección, confesaba, que estaba pasada en la película 'Memorias de África'.

Amante de las artes en general, y de la literatura y el flamenco en particular, Tere Torres acabó de sustentar su carrera como diseñadora junto a Javier Cosano. Desde el taller que ambos lideraron en la calle Isabel la Católica, la vía que desemboca en su siempre admirada e inspiradora Alameda, surgieron colecciones destacadas y diseños de vanguardia que convirtieron su firma en una referencia de la moda andaluza.

Tere Torres, tras recoger el título de Hija Adptiva de Cádiz en 2022. / Miguel Gómez

Atraída por sus diseños y sus formas se sintió, por ejemplo, la bailaora Sara Baras, que confió al taller de Torres y Cosano buena parte del vestuario de sus aplaudidos espectáculos flamencos desde 1995. La propia Sara reconoció públicamente su labor cuando la bailaora recibió el Premio Federico Joly, en octubre de 2024, en un acto al que asistió una emocionada Tere Torres que hablaba así de la galardonada: "A ella la quiero un montonazo, y ella a mí. Cuando voy a verla por cualquier lugar de España, siempre me saca al escenario; ella es adorable. En el flamenco me parece única".

Su marcha deja, evidentemente, un enorme vacío en su ciudad adoptiva. Para el recuerdo, sin embargo, quedará su inquietud cultural, el premio literario que impulsó desde su ecléctico café, los vuelos y diseños surgidos de su mente creadora, su apego por una ciudad que la conquistó y, sobre todo, su particular manera de entregarse a la amistad desinteresada y sincera. Y siempre, siempre, con esa sonrisa optimista y eterna sonrisa.

Descanse en paz.