Muere Luis de la Vega, creador del logo del Gran Teatro Falla de Cádiz

Hay imágenes que todo gaditano que se precie de serlo guarda en su retina como un símbolo de su ciudad. Las cortinas de terciopelo granate del Gran Teatro Falla de Cádiz, con su logo donde, aparentemente (una historia conocida ya), se enlazan las iniciales del coliseo, es uno de esos sellos estampados en nuestra querida colección de imágenes. Un sello creado por un gaditano que este miércoles 12 de junio ha abandonado este mundo, Luis de la Vega Romero.

De la Vega, queridísimo y respetadísimo por los trabajadores de la tramoya del coliseo de la plaza Fragela y por los artesanos de esta ciudad, fue jefe de máquinas y de tramoya del Falla, además de un habilidoso trabajador que aportó más, mucho más, que la grafía más representativa del teatro que, como se sabe, en principio respondía al anagrama de las Fiestas Típicas Gaditanas y no a los del rótulo que hoy conocemos.

Así, De la Vega también fue el responsable de la construcción de las tres maquetas que existen a escala 1:300 del Gran Teatro Falla, una de ellas hoy en la Casa del Carnaval. "Llevo 46 años aquí y no me ha hecho falta ninguna foto para hacer este trabajo, me sé el teatro al dedillo", relataba sobre estas obras que le llevaron "un año y 9 meses" el propio De la Vega a este periódico en la inauguración de la exposición Cien años en cartel, que celebraba el centenario del Gran Teatro Falla en 2010.

Pero es que, además, si Falla suena como suena es también gracias a la labor de Luis de la Vega que en tiempos de la rehabilitación del teatro ideó la efectiva caja de resonancia que realizó su propio equipo.

Luis de la Vega, que al parecer ha estado unos meses con problemas de salud, ha fallecido este miércoles y su cuerpo se encuentra en el Tanatorio Cádiz ASV (calle Castellar de la Frontera) donde este jueves 13 de junio se realizará un responso a las 12.30 horas.