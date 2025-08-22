Moret tendrá que esperar al mes que viene para que lo pongan guapo
El Ayuntamiento de Cádiz achaca el retraso de los trabajos de rehabilitación del monumento ubicado en San Juan de Dios a la ola de calor
El Ayuntamiento de Cádiz pone 'guapo' a Moret
El monumento dedicado a Segismundo Moret ubicado en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz tendrá que esperar hasta, al menos, el 1 de septiembre para ser sometido a una serie de trabajos de conservación y limpieza.
Fue el propio Ayuntamiento de Cádiz el que, a preguntas de este periódico, reconocía tan sólo horas después de anunciar que este lavado de cara se llevaría a cabo a partir del pasado martes, 19 de agosto.
En un principio, el retraso se achacó a la falta de la grúa de Mantenimiento Urbano que se iba a usar para poder llevar a cabo estos trabajos, que, al parecer, se estaba utilizando para otros cometidos.
Pero este mismo miércoles, reconocía que finalmente los trabajos en Moret se van a posponer a septiembre.
Al parecer la decisión se ha tomado debido a la ola de calor, que ha provocado que la empresa contratada que tiene la grúa que hace falta, “ha tenido que parar varios trabajos y se va a retrasar un poco esta actuación” de San Juan de Dios.
Eso sí, por otra parte, el Ayuntamiento sí reconoció que sí se estaban llevando a cabo, tal y como se anunció el lunes la restauración del Monumento a la Victoria.
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.