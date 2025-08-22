Moret tendrá que esperar al mes que viene para que lo pongan guapo

El monumento dedicado a Segismundo Moret ubicado en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz tendrá que esperar hasta, al menos, el 1 de septiembre para ser sometido a una serie de trabajos de conservación y limpieza.

Fue el propio Ayuntamiento de Cádiz el que, a preguntas de este periódico, reconocía tan sólo horas después de anunciar que este lavado de cara se llevaría a cabo a partir del pasado martes, 19 de agosto.

En un principio, el retraso se achacó a la falta de la grúa de Mantenimiento Urbano que se iba a usar para poder llevar a cabo estos trabajos, que, al parecer, se estaba utilizando para otros cometidos.

Pero este mismo miércoles, reconocía que finalmente los trabajos en Moret se van a posponer a septiembre.

Al parecer la decisión se ha tomado debido a la ola de calor, que ha provocado que la empresa contratada que tiene la grúa que hace falta, “ha tenido que parar varios trabajos y se va a retrasar un poco esta actuación” de San Juan de Dios.

Eso sí, por otra parte, el Ayuntamiento sí reconoció que sí se estaban llevando a cabo, tal y como se anunció el lunes la restauración del Monumento a la Victoria.