Una montaña de escombros para despedir al Juan Sebastián de Elcano en Cádiz

Son los efectos colaterales que tiene toda obra, las molestias que siempre origina mientras se ejecutan, y que se hacen más llevaderas pensando en el beneficio que uno obtendrá cuando esa obra termine y todo regrese a la normalidad. Ese es el consuelo que debe quedar a la ciudad, que en vísperas de la conmemoración del centenario de uno de sus hijos más predilectos, el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, lo recibe estos días en el Muelle con una montaña de escombros.

Las obras que han comenzado en el puerto para procurar esa integración tan anhelada con la ciudad han originado una montaña de adoquines, escombros y arena que se amontona desde hace semanas justo en el espacio donde estos días de enero se dispone el Elcano para partir este sábado hacia su 98 crucero de instrucción.

Queda la incógnita de si ante el inicio de las obras y la estampa que va a dejar estos días el Muelle en su despedida al buque escuela español pudiera haberse dispuesto algunas de las otras dársenas para acoger al Elcano, como anteriormente se ha hecho, por ejemplo cuando la llegada del buque coincidía con la instalación de la carpa del Carnaval. Y queda también el consuelo de que cuando Elcano regrese el próximo mes de julio la estampa que ofrezca la ciudad para recibirlo sea otra más agradable que esa montaña de escombros con la que va a ser despedido.