El momento de ponerle un nombre a la estación del tren de Cádiz

Atocha, Sants, María Zambrano, Santa Justa, Joaquín Sorolla... Así se denominan las estaciones de tren de Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia... Denominaciones algunas históricas y otras que reflejan la zona en la que se ubican o que homenajean a referentes de las localidades donde se ubican.

Aquí la estación ferroviaria es la estación de Cádiz desde que el tren llegó a la ciudad hace 160 años. Y ya está. Ya puestos, es la estación de Adif (aunque en el autobús urbano se denomine la parada de la misma como Renfe).

Tal vez cabría la posibilidad de acompañar el nombre de la ciudad junto a otro referente histórico, ahora que se terminan por fin las obras del complejo ferroviario de la capital iniciadas hace poco más de un cuarto de siglo con el inicio de los trabajos del soterramiento de la vía férrea.

Algunas propuestas donde elegir y con gran conexión con nuestra historia: Cádiz- Las Calesas (por su ubicación a un paso de la popular cuesta), Cádiz- Mercedes Formica (como homenaje a una de las grandes luchadoras de los derechos de la mujer durante la dictadura franquista), o Cádiz-Balbo el Mayor (protagonista de una de las etapas más gloriosas de la ciudad, durante la dominación romana).