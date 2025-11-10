La mirada libre de Ramón Masats sobre la España franquista, en el Palacio Provincial de Cádiz

La mirada "ácrata", "completamente libre", de Ramón Masats sobre una España en dictadura que comenzaba a salir de su aislamiento internacional es la absoluta protagonista de Visit Spain, la exposición con obras del gran maestro de la fotografía fallecido el pasado año que se ha inaugurado este viernes 10 de noviembre en los claustros del Palacio Provincial de Cádiz.

Una mirada "de nadie" que combina la "perfección técnica" con cierta "ironía" destilada tanto la propia visión descreída del fotógrafo como el propio discurrir del tiempo que dota a las imágenes de nuevos signficados a la luz de hoy. Una mirada honesta que ha descrito con amor, admiración y profesionalidad el comisario de la muestra, otro de los grandes profesionales de la disciplina, Chema Conesa.

Conesa, junto a la hija del autor de las imágenes, Sonia Masats, y al vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juan José Ortiz, ha sido el encargado de poner de largo una muestra, "cedida por el Ministerio de Cultura", compuesta por 143 imágenes, "90 de ellas inéditas", que abarcan una "década fundamental (1955-1965) en su obra". Así lo ha explicado Ortiz que destaca cómo "a través del blanco y negro, Masats nos ofrece una mirada crítica, irónica y profundamente humana de la España de la época, lejos de los tópicos turísticos" y cómo esta exposición se erige como "una oportunidad única para redescubrir la fuerza visual y el legado de uno de los grandes maestros de la fotografía española".

Juan José Ortiz, Chema Conesa y Sonia Mastas, en la exposición 'Visit Spain' sobre la obra de Ramón Masats. / Jesús Marín

Y es que, como ha contextualizado el comisario de la muestra, Visit Spain, que se podrá visitar hasta el 20 de diciembre, es una especie de cara B del encargo que el Ministerio de Información y Turismo encomendó a 10 fotógrafos españoles para poner en pie la imagen del Plan Nacional de Turismo. "La década que va de 1955 al 65 estuvo caracterizada por el fin de la autorquía en la dictatura franquista. España entonces se antojaba como un país exótico, del que se conocía muy poco y, además, era muy barato para el resto de Europa. Empezaron a venir los turistas que pedían información sobre qué era España, qué había, qué había que ver, dónde había que ir. Pero eso no se había tenido en cuenta, no había ninguna guía sobre esto en España, así que cunde el pánico y en el Ministerio se pusieron manos a la obra".

Visit Spain, de hecho, fue el primer lema de una campaña destina a ensalzar los valores patrios a través de la cultura oficial. Ramón Masats, Premio Nacional de Fotografía en 2004, fue uno de aquella decena de fotógrafos que recorrió España en busca de monumentos y símbolos idóneos para las acciones publicitarias. Sin embargo, como cuenta Conesa, "los fotógrafos llevaban dos cámaras, una de formato medio, para hacer el trabajo, y otra pequeñita de 35mm que es con la que hicieron todas esas imágenes que luego llevaron el nombre de fotografía humanista y abre paso a la gran época del reportaje".

Fotografías de las gentes de España, de sus rituales, sus costumbres, su vida cotidina de la pobreza, de las tensiones, del campo y del trabajo, de la fascinación por la recién estrenada modernidad y hasta de las oscuridades de los calabozos. Fotografías que, algunas de ellas, no pudieron ver la luz en su tiempo, como la que nos recibe en la entrada de la exposición y donde se intuye al dictador Francisco Franco bajo un sombrero y tapada su cara por el atril desde donde ofreció un discurso en Burgos. "Esta foto fue censurada y no se vio hasta entrados los años ochenta", ha precisado Conesa.

Una imagen de la exposición 'Visit Spain' de Ramón Masats que se puede ver en Cádiz. / Jesús Marín

Fotografías como la del emblemático penalti de un entregado seminarista que se lanza, hábito al viento, a por el balón, o el conjunto que refleja el revuelo causado por la visita del presidente Eisenhower a Madrid. Fotografías que también nos devuelven la vida en nuestra provincia en aquellos años. Imágenes, varias, de Arcos de la Frontera, de Medina Sidonia, de Jerez, de Barbate, donde un agricultor abona el campo con sardinas, de Ubrique que se intercalan en este recorrido por una España dominada "por el poder de una dictadura y por el poder eclesiástico", estéticamente tan lejana, pero, en años, tan cercana.

Un proyecto fruto de un 'registro'

Imágenes, como decimos, algunas censuradas y otras descartadas por el propio fotógrafo. "Los fotógrafos somos terribles, los peores, para hacer el trabajo de selección de nuestras propias fotografías", ha asegurado con una sonrisa Chema Conesa que confesaba cómo le pidió permiso a su amigo Ramón Masats para "hacer un registro" de su casa del que fructificó este proyecto de Visit Spain.

Fotografías de Ramón Masats de la exposición 'Visit Spain'. / Jesús Marín

"En un armario me encontré entre 2.000-3.000 negativos y Ramón me dijo, eso déjalo, no sirven. Yo le pedí que me dejara llevármelos y verlos tranquilos y, efectivamente, un tiempo después le presenté esta exposición. La mejor foto no siempre es la que más te gusta. Y, por un lado, los fotógrafos hay veces que nos empeñamos en una foto porque es la que más nos ha costado hacer, porque tiene una intención, pero quizás no es la que nos ha quedado mejor, y, por otro, a veces hay fotografías que no nos convencen en ese momento, pero que el paso del tiempo las dota de otro significado diferente", ha explicado revelado Conesa.

Esa nueva luz es hoy la que le da un valor añadido (un valor incluso didáctico para las nuevas generaciones) a una exposición, ya en sí misma, impresionante en su ejecución técnica y en su intencionalidad. La exposición de un hombre en el que se aunaba "la forma de ser y la forma de mirar", si cabe, la mayor lección que le ofreció a su amigo Chema Conesa. "Ramón Masats era el gran ácrata, no quiso pertenecer a ningún grupo, a nada, era absolutamente libre. Y por eso tuvo la mala suerte de ser para los catalanes un fotógrafo madrileño, y para los madrileños, un fotógrafo catalán. La primera fotografía de España que compró el MOMA de Nueva York fue suya, la del seminarista parando el penalti, y hasta este año no había una fotografía de Ramón Masats en el Nacional de Arte de Cataluña", ilustra.