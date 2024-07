Miquel Roca en Cádiz: “En España nos reconocemos plurales; solo nos falta aprender a respetarnos”

Cádiz/Con su inseparable ejemplar de bolsillo de la Constitución Española de 1978 en la mano, la que ayudó a construir junto al resto de los ponentes de la Carta Magna en unos tiempos todavía convulsos, Miquel Roca y Junyent (Burdeos, 1940), pronunció ayer la conferencia principal que abren los 74º Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz (UCA), institución de la que es Doctor Honoris Causa desde 2012.

Como uno de los padres que alumbraron el texto legislativo que rige la convivencia de los españoles desde hace ya casi 46 años, el legislador y prestigioso abogado volvió a defender su trascendencia histórica en un país que salía de cuatro décadas de dictadura, su relevancia y carácter avanzado en Europa y en el mundo, la solidez de sus valores y su vigencia en estos tiempos de reivindicación de una reforma a la que no se cierra en banda. Eso sí, siempre que lograse el espectacular consenso social que consiguió en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. O uno parecido.

El abogado y legislador no eludió pronunciarse de manera clara, aunque siempre prudente, sobre la exaltada polaridad política que vive el país, sobre el reciente acuerdo para la renovación del Poder Judicial y sobre la pluralidad territorial nacional que está generando tantas tensiones. Siempre desde el punto de vista “histórico y filosófico”, dijo, “de quien ya lleva muchos años jubilado de la política”. De la política, pero de ninguna manera del activismo constitucional. A sus 84 años, Miquel Roca terminó lanzando un mensaje de optimismo a los más jóvenes: “No hagáis caso de quienes os dicen que os vamos a dejar un mundo peor que el que recibimos. Es mentira. Os dejamos un mundo mucho mejor. A partir de aquí, haced lo que queráis. Tenéis la posibilidad de sustituir a otros y a otras generaciones con vuestro empuje, con vuestro dinamismo, con vuestra personalidad y con vuestras ambiciones, pero el marco está mucho más sólido de lo que teníamos”.

La conferencia tuvo como escenario la sala Argüelles del edificio Constitución de 1812. Dieron la bienvenida y acompañaron a Miquel Roca el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell; el vicerrector de Sostenibilidad y Cultura, Gonzalo Sánchez, y el secretario general, Manuel Rozados.

"Una generación privilegiada"

“Formo parte de una generación privilegiada que tuvo la enorme responsabilidad, pero a la vez la enorme satisfacción de poder construir entre todos unas bases de convivencia y de manera de enfocar nuestra vida colectiva superando todo con lo que lidiamos en nuestro pasado”, dijo Miquel Roca. “No se trataba de olvidar, pero tampoco de construir desde la nostalgia; ni siquiera desde la vindicación próxima; lo que tratábamos era construir un futuro en el que todos pudiéramos sentirnos cómodos”, añadió.

“Cada país tiene su historia y en la nuestra nos ha costado superar la confrontación. A lo largo de muchos años, España ha aportado a la nuestra enfrentamientos, levantamientos, alzamientos, guerras”, recordó. “Pero en un momento determinado, en el año 1977, la sociedad, no unos cuantos, la sociedad, decidió que podíamos tener más confianza en nosotros mismos. Que podríamos sentirnos capaces de construir un futuro sobre bases de convivencia en las que la discrepancia existiera"

“Ayer españa ganó 2-1 a Francia, pero a Europa le dimos entonces una lección impresionante, porque ningún otro país europeo ha sido capaz de hacer la transformación democrática que España hizo durante la Transición”, proclamó. Un proceso que contó “con la participación de todos, con sacrificios de muchos y con renuncias largas, porque es que no hay paz ni convivencia ni libertad sin capacidad de renunciar”. Un fenómeno que es “foco de interés académico en todo el mundo”, añadió. “De hecho, dentro de poco vamos a celebrar 46 años con la misma norma constitucional y eso no se ha conocido jamás en España”, subrayó. “Ustedes tienen el derecho de sentirse protagonistas de aquello, incluso los que no lo vivieron, porque es un patrimonio colectivo”, enfatizó.

Reforma de la Constitución

Y como era previsible, entró en el tema de la reforma: “Hoy, en 2024, se levantan voces con más o menos profundidad que dicen que hay que cambiar la Constitución, que hay que modificarla. Me parece muy bien. Primero, porque pueden hacerlo gracias a lo que en aquel momento hicimos. Segundo, porque si en aquella ocasión pudimos enfrentarnos a una situación tan difícil, si ahora somos capaces entre todos de hacer algún tipo de reforma que aprobemos, no con el 50,01% de los votos, sino con el 87% o el 90%, me parecerá fantástico. Lo otro, en principio, a mí no me entusiasma”.

No obstante, Miquel Roca centró su discurso en los cuatro valores fundamentales de la Carta Magna: “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. “Somos plurales y la sociedad nos obliga a reconocernos iguales y distintos y solo falta que aprendamos a respetarnos”, afirmó, “porque sin pacto es imposible el pluralismo”.

De la libertad, dijo que “puede parecer simbólica e imprecisa, pero se sabe cuándo no se tiene. La historia nos había dejado como herencia esa falta de libertad”. De la justicia recordó que aparece en la Constitución como “valor fundamental, como poder judicial y como administración de justicia”. “Es la primera en la que se califica como poder judicial la justicia, capaz de juzgar y ejecutar lo juzgado. Y eso lo consagra la Constitución. Porque una sociedad sin poder judicial nunca es democrática”. Por último, definió la igualdad como “la prohibición de todo tipo de discriminación”. “El grave problema del mundo occidental es la percepción de la desigualdad”, aseveró.

Un precedente preconstitucional: Los Pactos de la Moncloa

Miquel Roca añadió que esos valores tuvieron incluso una expresión preconstitucional, “que fueron los Pactos de la Moncloa, en los que los líderes sindicales se sentaron a acordar y a consensuar en saliendo de la cárcel”, asumiendo “sacrificios y renuncias muy importantes”, tal y como recuerda que le confesó el propio Marcelino Camacho, “que todavía olía a Carabanchel”

“Fíjense las crisis que hemos tenido y la Constitución está ahí. Y no tengo ningún reparo en decir que el valor más importante que puede atribuirse a la Corona es también ese, el que la institución está ahí”, dijo.

Ya en el turno de preguntas, sobre el acuerdo sobre la renovación del Poder Judicial Miquel Roca planteó: “¿Era tan tan difícil acabar diciendo lo que han dicho y tardar diez años para ponerse de acuerdo. Y sobre todo una cosa que me ofende bárbaramente: ¿necesitamos hacerlo delante de una comisaria europea?”.

Respecto a quienes piden una reforma o modificaciones profundas de la Constitución aseveró: “Ayudaríamos más al país, no criticando tanto la Constitución, sino denunciando el hecho de que no se cumpla”.

Sobre la polarización de la vida política respondió que “no beneficia a nadie, sino que perjudica a todos porque sólo busca que el otro no gane”. “No sé por qué razón aquí nos va la marcha y cuando las cosas nos van bien y están traquilitas, nos aburrimos”.