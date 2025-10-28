La Milla Popular contará con una gran yincana de juegos tradicionales La Milla Popular en la Plaza de España de Cádiz

La Plaza de España de Cádiz acogerá el próximo 1 de noviembre, de 10:30 a 14:00 horas, la tercera edición de la Milla Popular, una cita deportiva y lúdica organizada por la Asociación de Vecinos Murallas de San Carlos La Negrita y los Grupos Scouts de Cádiz, con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y el patrocinio de la Diputación Provincial.

Así lo han anunciado este martes la concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, junto con representantes de la AVV Murallas de San Carlos y de los Grupos Scotus, Luis de Rivas y Álvaro Cruceira, acompañados por el edil de Deportes, Carlos Lucero. Bajo el lema Deporte, diversión y amistad, esta edición estará especialmente dedicada a la infancia, con la celebración de una gran yincana de juegos tradicionales en la que podrán participar más de 150 niños y niñas de entre 6 y 12 años.

Los participantes, organizados en equipos mixtos, deberán superar nueve pruebas de habilidad y coordinación, entre ellas tira de la cuerda, carreras de sacos o fútbol, promoviendo valores como el trabajo en equipo, la cooperación y la convivencia.

El evento contará también con la colaboración de Cruz Roja y la ONCE, que instalará una carpa con un circuito de movilidad destinado a concienciar a los niños sobre la discapacidad visual.

Bazán ha apuntado que desde el Ayuntamiento se suman un año más a esta iniciativa, que “va más allá del deporte y fomenta la participación y la convivencia, especialmente entre los más pequeños”, destacó durante la presentación la representación municipal.

Asimismo, la edil ha agradecido la implicación de los Grupos Scouts de Cádiz, por su esfuerzo en la organización de la yincana, así como a la Asociación de Vecinos Murallas de San Carlos por su trabajo para dinamizar su entorno, y a todas las entidades e instituciones que hacen posible este encuentro que une deporte, comunidad y valores educativos.

Por su parte, Cruceira ha detallado que los niños y niñas que participen en estos juegos tradicionales obtendrán una medalla por su participación y un ticket de regalo para una visita en bus turístico por la ciudad. La yincana finalizará con una carrera de dos vueltas a la Plaza de España, después de “una media mañana saludable” con frutas, batidos y zumos.

Por último, De Rivas ha destacado que esta tercera edición contribuirá a la “convivencia, amistad y diversión” de los más pequeños y ha agradecido al patrocinador y entidades colaboradoras por su implicación con esta iniciativa. Asimismo, ha extendido el agradecimiento también al autor del cartel de este año, obra de Jaime de la Puente.