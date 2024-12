Milagro en la Navidad de Cádiz: vecinos de Sevilla vienen a la ciudad a ver la iluminación especial

En la tarde de este jueves en Cádiz había una avalancha de paseantes por San Francisco, por Columela, por Nueva, por la calle Ancha. No eran los turistas de los cruceros cuando el muelle se llena de barcos. Eran vecinos de la ciudad y, también muchos vecinos de otras localidades, en una estampa inédita en nuestras navidades. Las calles llenas entre semana.

La respuesta al porqué de tal cantidad de público la daban los cientos de móviles apuntando al alumbrado navideño que exorna todas estas calles. Fotos, vídeos y más de una exclamación de asombro y de satisfacción. La apuesta navideña del Ayuntamiento de Bruno García ha sido un éxito. El coste de esta operación, muy elevado según la oposición, excesivo para quienes disfrutan más con una ciudad vacía (tal vez porque están de viaje en estos días y no la ven), se puede dar por bueno porque cumple una de las misiones de un Ayuntamiento: emprender acciones que puedan generar riqueza para la ciudad. Y las calles llenas van acompañadas de la hostelería al cien por cien, y del comercio (el que se prepara bien) haciendo caja.

Esta apuesta por la Navidad, por primera vez en un Cádiz que hasta ahora solo vivía con intensidad la fiesta del Carnaval, ha logrado algo que parecía imposible: atraer a gentes de otras localidades. Y no ya solo del entorno de la Bahía, "está medio Rota en Cádiz" comentaba un cargo del ayuntamiento de esta localidad hace unos días. También nos están visitando atraídos por la espectacularidad de los exornos de calles, avenidas y plazas, vecinos de Sevilla. ¡De Sevilla! Quién lo iba a decir. Parece una broma. Pues no. Aquí están, tal vez desilusionados con los alumbrados de Sierpes y Tetuán, ya pasados de moda.

Así que se ha logrado dar vida a Cádiz. Se han llenado sus calles y se ha descubierto que también podemos celebrar la Navidad. Y no solo con luces, sino con eventos de ocio y culturales repartidos por diversas plazas y equipamientos municipales. Que cuesta dinero, pues claro. Pero ello no significa que se olviden otras necesidades de la ciudad, como las ayudas a entidades sociales cuya cuantía se ha triplicado respecto a lo que daba el anterior gobierno, aquel que huía de la Navidad, pero sin gastar el dinero no gastado en las fiestas en otras necesidades urbanas. Todo para la caja. Nada para Cádiz.

Lo visto, y aprendido, en estas fiestas indican que el camino iniciado es el lógico si miramos a los intereses de toda la ciudad. Un camino que no debe limitarse a este año, o al que viene cuando se complete el periodo de contrato de esta iluminación. Hay que perseverar y mantener esta apuesta en los años siguientes, ampliando los parques navideños y tal vez reordenando calles que no se han iluminado (Teniente Andújar o la Cuesta de las Calesas, como dos accesos al casco histórico), frente a otras a las que han sobrado exornos, como en algunas vías de extramuros.