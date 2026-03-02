Miguel Poveda dona a la Fundación Ory cartas inéditas del poeta gaditano

La Fundación Carlos Edmundo de Ory y el Ayuntamiento de Cádiz celebrarán mañana un acto institucional con motivo de la donación de un conjunto de documentos originales de Carlos Edmundo de Ory, entregados por el cantaor Miguel Poveda, y a la firma del acuerdo de hermanamiento con la Casa Cultural Federico de Granada con la Fundación Ory.

El acto contará con la participación del alcalde de Cádiz, Bruno García; Maite González García-Negrotto, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz; Miguel Poveda, en calidad de donante y representante legal de la Casa Cultural Federico; y Salvador García Fernández, director de la Fundación Carlos Edmundo de Ory.

La donación, formalizada mediante acuerdo suscrito entre las partes, comprende un conjunto de diez cartas —manuscritas y mecanoscritas— enviadas por Carlos Edmundo de Ory a la hispanista francesa Marie Laffranque entre 1955 y 1960, junto a manuscritos y mecanoscritos originales de poemas y textos del autor, así como traducciones realizadas por Laffranque. La documentación, conservada en una carpetilla original rotulada por el propio Ory, se integrará en el archivo de la Fundación gaditana para su custodia, catalogación y puesta a disposición de investigadores.

El acto incluirá asimismo la firma del acuerdo de hermanamiento institucional entre ambas entidades, con el objetivo de establecer un marco permanente de colaboración cultural, intercambio de fondos y desarrollo conjunto de actividades públicas y proyectos de investigación

La correspondencia con Marie Laffranque reviste especial relevancia histórica y literaria, al tratarse de una de las hispanistas francesas más destacadas del siglo XX y, por tanto, es una figura clave para la recepción de la obra de Ory en Francia, país en el que el escritor residió durante más de cinco décadas. En el contexto actual de impulso a la difusión internacional de su obra, esta incorporación supone un avance significativo para el patrimonio documental de la Fundación Ory de Cádiz.