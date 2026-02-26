Miguel Poveda y Carlos del Amor estarán el martes 3 de marzo en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz

La Fundación Unicaja celebra una nueva cita de su ciclo de diálogos ‘El arte de crear’ con un encuentro entre el cantante Miguel Poveda y el periodista Carlos del Amor. La cita tendrá lugar el martes 3 de marzo a las 18.30 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz (C/San Francisco, 26) con entrada gratuita hasta completar aforo.

En esta nueva iniciativa Carlos del Amor, moderador del ciclo, dialoga con grandes personajes de la cultura como cineastas, músicos y artistas plásticos y gráficos para conocer en profundidad su proceso creativo: de dónde vienen las historias, qué inspira una canción, cómo nace una partitura, cuál es la imagen perfecta, entre otras cuestiones. Charlas que suponen una invitación a entrar en el taller mental de algunos de los mejores creadores de nuestro país.

Tras el primer encuentro celebrado en Málaga con el director Alejandro Amenábar, y el próximo de Cádiz con Miguel Poveda, el ciclo ‘El arte de crear’ continuará en los centros culturales de la Fundación Unicaja el 13 de abril en Sevilla con el compositor Lucas Vidal, y el 5 de mayo en Almería con la fotógrafa Isabel Muñoz. Todos los encuentros se celebrarán a las 18:30 horas con entrada gratuita.

Miguel Poveda

Premio Nacional de Música de España en 2007, es uno de los artistas flamencos más reconocidos a nivel nacional e internacional de la escena musical actual. Miguel Poveda ha sido galardonado en numerosas ocasiones a lo largo de sus más de 35 años de carrera: con cinco nominaciones a los Latin Grammy por Mejor Álbum Flamenco (año 2000 con Suena Flamenco, año 2007 con Tierra de Calma, año 2009 con Coplas del Querer, año 2013 por Real y año 2015 por Sonetos y poemas para la libertad), recibió el Premio Nacional de Música de España en 2007. Además, cuenta entre otros con: Cátedra de Flamencología de Jerez (2008), Medalla de Andalucía en el 2012, Hijo adoptivo de Sevilla, de La Unión y de Estepona e Hijo predilecto de Badalona, así como Premio de la Ciudad de Barcelona (2003). Tras 14 discos de estudio, un documental y tres discos en directo (uno de ellos desde el Teatro Real de Madrid y otro desde el Gran Teatro del Liceu de Barcelona), ha ganado a lo largo de todos estos años de carrera el reconocimiento del público y la crítica con humildad y agradecimiento.

Carlos del Amor

Escritor y periodista, Carlos del Amor es una de las voces más singulares a la hora de narrar el proceso creativo y las emociones que hay detrás de las obras de arte. Su carrera ha estado siempre ligada a la información cultural, cubriendo festivales, exposiciones y grandes galas como los Premios Goya o el Festival de Cannes para los Informativos de RTVE.

Como autor, y a través de obras como 'Emocionarte. La doble vida de los cuadros', ensayo galardonado con el Premio Espasa 2023, y 'Retratarte. Cuando cada mirada es una historia', sitúa el arte en el centro de su escritura, convirtiendo cuadros y retratos en puntos de partida para reflexionar sobre la creación, la mirada y la sensibilidad contemporánea.