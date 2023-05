"Las micropymes de Cádiz se están recuperando de dos años y medio de pérdidas"

Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz, ha hecho balance ante los periodistas sobre cómo llega al día de hoy el empresariado gaditano, cuando se cumplen 45 años del nacimiento de la CEC y después de una pandemia, de la guerra en Ucrania y de la inflación: "Hace escasamente un año o año y medio estábamos con mascarillas. Hemos pasado momentos muy duros como sociedad y como empresas y, por lo tanto, con todo lo que tiene que ver con el empleo", respondió a pregunta de un redactor. "Las organizaciones empresariales hemos hecho el trabajo que se nos ha pedido. También las sindicales, que quiero hoy reconocerlas. Estoy hablando del acuerdo que dio lugar a los ertes en los días previos a que nos confinaran por el Covid. Y de hace unos días, con el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva. Creo que como organizaciones estamos dando señas de madurez y de estar en lo que nos necesita la sociedad", añadió el portavoz de los empresarios.

Pero, "¿cómo están los empresarios individualmente?", se preguntó. "En estos días hay quien habla de los beneficios empresariales. El tejido empresarial de la provincia de Cádiz lo componen micropymes. Esta provincia solo tiene 47 empresas de más de 250 trabajadores. Y las micropymes se están recuperando de dos años y medio de pérdidas, de dureza, de trabajar desde la trinchera por sacar adelante las cosas, trabajadores y empresas", respondió Sánchez Rojas. "Pero estamos ilusionados, con ganas de despejar las incertidumbres económicas que han ido planteando la pandemia y la guerra y esperamos que llegue una etapa de cierta normalidad", agregó.

Los principales retos que se plantea la CEC son "mirar al futuro", dijo Sánchez Rojas. "Hay que hacer un relevo generacional ordenado. Hay que entrar en un proceso de digitalización máxima. Hay que culminar -y lo digo con orgullo, con al secretaria general del CEC al lado- la inclusión del máximo número de mujeres en los órganos directivos de la casa. Hay que perseverar en ese modelo y en el de la inclusión también de los más jóvenes. Felizmente hemos pasado ya un periodo en el que empresas familiares que fundaron los padres las llevan los hijos que sienten a las organizaciones empresariales como más lejanas. Pero tenemos que volver a recuperar cercanía con aquellas empresas que se nos han ido alejando".

Sobre los resultados de las Elecciones Municipales, el presidente de la CEC dijo: "Felicitamos a los ganadores, celebro la normalidad del discurrir del día de las elecciones. Eso, como miembro de la sociedad, me reconforta muchísimo. Animamos a quienes tienen que establecer alianzas que lo hagan desde la generosidad, desde las ganas de sumar y de buscar puntos de encuentro, algo que hacemos los empresarios y las centrales sindicales, por cierto, y lo celebramos. Y esperamos que la clase política anteponga los intereses de los municipios y los territorios a los concretos y personales".

Respecto a la convocatoria de las Elecciones Generales respondió Sánchez Rojas: "Tengo que confesar que a nosotros también nos ha cogido de sorpresa. Saben que yo hice en su momento mis pinitos como analista político, pero hoy no debo ni me toca. Me quedo con que la sociedad tiene que responder a esa convocatoria. Con que haya una gran participación, que se desarrolle una campaña constructiva, que haya pocas ofensas y muchas ganas de colaborar y de crecer juntos. Este país lleva experimentando en los últimos 45 años, en cantidad y calidad, el mayor crecimiento democrático y económico de su historia y, por lo tanto, de riqueza y empleo. Nos queda mucho por hacer, sin duda, pero la clase política tiene que buscar la manera de dejar de ser noticia permanente por los desencuentros y serlo por que nos aporte confort a los ciudadanos".

Sánchez Rojas compareció ante los periodistas con Carmen Romero Matute, secretaria general de la CEC. "El papel de la mujer ha cambiado mucho dentro de la empresa, tanto como lo ha hecho en la sociedad. Nosotros, en la CEC tenemos un comité ejecutivo paritario y hay muchas asociaciones que tienen presidentas; y el panorama es completamente distinto a hace 45 años", dijo.

Sánchez Rojas informó de que acababan de celebrar la asamblea ordinaria y de rendir cuentas sobre el trabajo realizado en 2022 y de todas las resposabilidades estatutarias.

Luego le siguió un acto en el que participaron unas 325 personas, empresarios y empresarias, un acto en el que queremos mirar hacia atrás, a los 45 años desde que un grupo de hombres -entonces las mujeres no estaban en las asociaciones y, felizmente, hoy sí- procediera a depositar los estatutos. Esa mirada es de agradecimiento. Vamos a llevar a cabo unos humildes reconocimientos, algunos a personas con más de ochenta años, a quienes dieron el paso adelante, a quienes nos ayudaron a pasar del blanco y negro al color en la tan denostada -no por mí, desde luego, que la valoro y la ensalzo- Transición Española y en el momento que había que reordenar las relaciones laborales en nuestro país. Desde entonces han pasado muchas personas, muchos directivos, y a todos les queremos dar las gracias. Después de 45 años, bajo un lema, que s seguir uniendo y creciendo. es algo que nos hace falta a las empresas y a la provincia de Cádiz