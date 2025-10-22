Mesa redonda en Cádiz sobre la relación entre los médicos y sus pacientes

El Salón de Actos del Colegio de Médicos de Cádiz, situado en el la cuarta planta del Edificio Glorieta, acogerá mañana jueves 23 de octubre, a las 18:30 horas, una mesa redonda sobre el tema ‘Relación Médico-Paciente’, que está organizada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz en colaboración con el Colegio de Médicos de Cádiz. El acto, que contará con las intervenciones de destacados profesionales como ponentes, incluye siete charlas agrupadas en cuatro áreas temáticas, un coloquio y la comunicación de conclusiones.

En primer lugar, será José Vilches Troya, presidente de honor de la Real Academia, quien presentará la mesa y a sus participantes. La coordinación correrá a cargo de Antonio Lorenzo Peñuelas.

El primer bloque temático está dedicado a la evolución histórica y a analizar el contexto actual, con la intervención de Serafín Romero Agüit.

El segundo tratará sobre las dimensiones de la relación médico-paciente, en el que intervendrán Eva María Repetto Montero y Pilar Martínez García.

Rosa Arroyo Castillo y Gaspar Garrote Cuevas protagonizarán el bloque dedicado al paciente como protagonista, mientras que Antonio Lorenzo Peñuelas y Juan Mora Delgado perotagonziarán las ponencias dedicadas a los desafíos y las oportunidades.

Desde la Real Academia de Medicina, se señala que “el objetivo común de la mesa redonda es revisar y poner al día este importantísimo tema de la relación médico-enfermo, como le gustaba decir al profesor Laín Entralgo”.

Tras el coloquio y sus conclusiones, la jornada será clausurada por Felicidad Rodríguez Sánchez, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, y por el presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, José Antonio Girón González.