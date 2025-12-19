Mercadillo Navideño este fin de semana en la Glorieta Ana Orantes de Cádiz

La Asociación de Comerciantes de Extramuros de Cádiz (ACEX) se suma a la Navidad con varias actividades para llevar la ilusión a esta zona de la ciudad. Bajo el lema 'Compra en tu barrio. Puertas de Tierra es tu Navidad', ACEX ha contado con la colaboración de la Federación de Comercio de la Provincia de Cádiz (FEDECO), el Mercado Municipal Virgen del Rosario y el Ayuntamiento de Cádiz para realizar las distintas iniciativas que se desarrollarán hasta el próximo 28 de diciembre.

Así, habrá juegos y actividades infantiles de 18:00 a 20:00 horas el viernes 26 de diciembre en la Asociación de Vecinos Bahía Gaditana, ubicada en la plaza Pedro Payán. Esta es la última de las convocatorias que han pasado por varias asociaciones de vecinos de extramuros desde el pasado 29 de noviembre y que han llevado la diversión a los niños en las AVV Muñoz Arenillas, Fermín Salvochea, Gaditano Juman, Puntales, Beduinos y Nueva Miramar.

Por su parte, la Glorieta Ana Orantes acogerá este fin de semana, el sábado 20 y el domingo 21, así como el domingo 28 de diciembre, un Mercadillo Navideño que estará operativo de 12:00 a 18:00 horas. Habrá música, baile, pintacaras, taller de manualidades, juegos para toda la familia, regalos...

Por último, en esta misma plaza, pero el sábado 27 de diciembre, se organizará el Mercadillo Preuvas de 12:00 a 20:00 horas. También se pondrá música navideña y se creará un gran ambiente con baile, pintacaras, fotomatones, regalos y muchas más iniciativas.

En la Glorieta Ana Orantes está, además, una carpa instalada por el Ayuntamiento de Cádiz con tres espacios diferenciados, cada uno con sus propios contenidos, que estará abierta hasta el 3 de enero y cerrará solo el 25 de diciembre y el 1 de enero. El horario será de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Se desarrollarán más de 40 talleres, 30 espectáculos diferentes con personajes como Pocoyó o las Super Wings, zumba, magia o las visitas de Papá Noel y el Cartero Real y una zona dedicada a la multiactividad con juegos tradicionales de madera, un mural gigante que pintarán los niños y niñas, un espacio de cuentos y un photocall.