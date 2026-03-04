Memoria histórica en Cádiz: cambió el nombre de la calle, pero no su rótulo

Más de cinco años después de que la calle cambiara de nombre, esta mantiene la rotulación anterior. Estamos en la actual calle Josefa Zapata, en la zona de extramuros de Cádiz, una vía que une la avenida principal de la ciudad con la calle Pueblo Gitano, una vía paralela a Ciudad de Santander.

La calle luce aún su denominación anterior, General García Escámez. El cambio de nombre se produjo en tiempos de José María González 'Kichi' como alcalde, cuando las variaciones en el nomenclátor, numerosas, causaron bastante polémica. Este cambio se aprobó en un pleno municipal de noviembre de 2021. Han pasado más de cinco años y el rótulo de General García Escámez aún perdura, a pesar de que la calle se llama Josefa Zapata.

En cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, el equipo de Gobierno de entonces propuso este cambio de nombre como el de otras calles con pasado franquista. En el caso del General García Escámez, fue un militar nacido en Cádiz en 1893. Participó en algunas guerras como las del Rif, antes de hacerlo en la Guerra Civil en el bando golpista. Se le atribuye también que colaboró con el general Mola en la preparación de la sublevación.

El nombre elegido para la calle fue el de Josefa Zapata, una gaditana que junto a su paisana Margarita Pérez crearon varios periódicos en la segunda mitad del siglo XIX de temática feminista y social. Fueron las autoras del primer manifiesto feminista en España.