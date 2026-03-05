Casi medio millón de euros para arreglar las cubiertas del IES Fernando Aguilar en Cádiz

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, va a invertir casi medio millón de euros, concretamente 489.761,67, en la reparación de las cubiertas del IES Fernando Aguilar Quignon de la capital gaditana. La administración autonómica habla de una "importante intervención" que permitirá "mejorar las condiciones del edificio y garantizar un entorno educativo más seguro y adecuado para el alumnado y el profesorado".

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha visitado este jueves el instituto para comunicar personalmente esta actuación a la comunidad educativa y conocer sobre el terreno el estado de las instalaciones y las actuaciones previstas.

Durante la visita, el delegado territorial ha mantenido un encuentro con la inspectora de referencia del centro y con su director, Nico Montero, con quienes ha podido compartir los detalles de esta intervención.

La actuación se encuentra actualmente en fase de obra contratada y cuenta con una inversión programada de 489.761,67 euros, destinada a renovar y adecuar las cubiertas del edificio para solucionar los problemas existentes y reforzar la seguridad y el mantenimiento del centro. La planificación establece como fecha prevista de finalización de las obras el inicio del curso próximo.

El instituto logra así respuestas a una reclamación que viene de lejos, desde antes de 2020. El mal estado de las cubiertas se recrudeció en marzo del año pasado con la caída de parte del techo en uno de los talleres de FP, debido a las continuadas lluvias de entonces. Ahora se pone en marcha esta intervención a pesar de que desde la Junta se anunciara hace un año que se efectuaría "con la mayor brevedad posible".

La AMPA del centro aportó el documento de reclamación en el Ministerio de Trabajo el 24 de enero de 2021, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, quejándose de la falta de respuesta de la Consejería de Educación y advirtiendo de "un gran peligro" los días de lluvia, lo que obliga "a paralizar las clases en los talleres porque puede causar electrocución en un alumno o profesor al caer agua en las máquinas y cuadros eléctricos".

En otro escrito fechado el día después, 25 de enero de 2021, la AMPA se dirigió a la Consejería de Desarrollo Educativo incidiendo en el mal estado de los techos, hecho que provocaba la caída de agua de lluvia en máquinas que funcionan a 400 voltios en la disciplina de Electrónica. Además, se dañaban las máquinas de los estudios de Óptica.