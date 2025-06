El estado de las cubiertas del IES Fernando Aguilar de Cádiz: "Mi hijo no va a asistir a ese taller cuando lleguen las lluvias"

La comunidad educativa del IES Fernando Aguilar Quignon, junto a representantes de la Flampa Gades y de la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz, han expresado el malestar existente por el estado de deterioro de las cubiertas de algunos de los talleres de Formación Profesional. Para ello se han concentrado ante la puerta del centro con una pancarta en la que podía leerse 'Sin techos, sin derechos'. Sostienen que el riesgo para los alumnos es elevado y que la seguridad de los mismos está por encima de todo.

El problema viene de largo en un centro que en 2026 cumplirá 40 años (antes se llamó instituto Telegrafía sin Hilos). Decía en mitad de la movilización Ángel Luis Cano, presidente saliente de la AMPA Telegrafía, que "lo llevamos reclamando desde 2017 y denunciado a Prevención de Riesgos Laborales. Cualquier persona que entre en un taller puede sufrir una descarga eléctrica", destacaba con relación al peligro que suponen las filtraciones de lluvia sobre maquinaria "de 400 voltios".

Redes bajo zonas oxidadas por donde se filtra el agua de la lluvia. / D.C.

Cano lamentaba el silencio de la Junta "después de varios escritos" y expuso que "hay una partida de casi 300.000 euros que no sé dónde ha ido a parar. El año pasado hicieron un parcheo que no valió para nada y seguimos en las mismas condiciones: no responde".

La gota que colmó el vaso se produjo en marzo, cuando se desprendió parte del techo del taller de Mantenimiento Electromecánico. Afortunadamente en ese momento estaba el taller vacío. "Habría que cambiar las cubiertas de todos los talleres. Cuando hay lluvia no dejamos entrar a los alumnos por el riesgo de electrocutarse", apuntaba Cano.

Para evitar desprendimientos el mismo instituto se ha encargado de colocar redes protectoras en las zonas más oxidadas por el agua de la lluvia. "Por lo visto vamos a empezar otro curso en las mismas condiciones y no estamos dispuestos", decía el ya ex presidente de la AMPA, que ha vivido muchos problemas al estar más de 30 años ligado a la AMPA.

Estado de una zona del techo de uno de los talleres. / D.C.

Rosa Parra, nueva presidenta de la AMPA, manifestaba que desde el instituto "exigimos licitar las obras, llevamos muchos años detrás de esto y todo son evasivas. Hace dos semanas se reunió la Flampa con la delegada territorial y no hay manera". "¿Dónde está ese dinero que se aprobó en 2022". Miguel Andréu, el anterior delegado, habló con la dirección del centro y el presupuesto estaba. Pero no hay noticias", añadía Parra.

La presidenta de la AMPA interpelaba a Isabel Paredes, delegada territorial de Desarrollo Educativo: "Animo a la delegada a que venga un día de lluvia a estar seis horas de clase en el taller y a ver lo que pasa".

Para finalizar, Rosa Parra señaló que "ese presupuesto lo mismo habría que aumentarlo porque desde entonces esto ha ido a peor. Desde luego, mi hijo no va a asistir a ese taller cuando vengan las lluvias".