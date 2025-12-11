Los médicos gaditanos se manifiestan hoy durante la tercera jornada de huelga

Los médicos de toda España están convocados nuevamente hoy, jueves 11 de diciembre, a la huelga. Será la tercera jornada de paro convocada por la manifiesta disconformidad que el colectivo mantiene respecto al borrador del Estatuto Marco que prepara el Gobierno central, a través del Ministerio de Sanidad y de su ministra, la médica Mónica García. Y es precisamente hoy cuando los médicos gaditanos saldrán a la calle para manifestar públicamente su rechazo al texto gubernamental.

La manifestación de Cádiz ha sido convocada para las once y media de la mañana de hoy. Partirá de la sede de la Subdelegación del Gobierno y está previsto que recorra dos tramos de la Avenida principal de la capital (Andalucía y Ana de Viya) para acabar frente al hospital Puerta del Mar.

En total son unos 3.500 médicos de la provincia de Cádiz los que están llamados a secundar una huelga que comenzó el pasado martes y que se prolongará durante cuatro días, hasta mañana viernes. En el centro de las protestas, la negociación de un Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad, en el que los facultativos no encuentran respuestas a sus reivindicaciones y a la singularidad de su profesión. Un Estatuto Marco aún en estado de borrador que ha generado malestar en un colectivo que lleva años denunciando sus condiciones laborales, que a la larga terminan afectando a la asistencia a los pacientes, y que se enfrenta a un futuro marcado por la fuga de profesionales hacia otros mercados laborales con mejores condiciones para el desempeño de su labor.

La primera jornada de huelga, al igual que sucedió ayer, dejó en Cádiz un reguero de citas médicas suspendidas tanto en los centros de Atención Primaria como en el hospital Puerta del Mar, donde las consultas externas han estado prácticamente vacías. En las Urgencias se ralentizó la atención a los pacientes, pese a que los servicios mínimos establecidos por la Junta de Andalucía contemplaban un leve aumento de facultativos respecto a un domingo o un festivo. Eso fue así porque los médicos residentes no se incluyen en estos servicios mínimos, secundaron en un alto porcentaje la huelga y son un sustento fundamental en las urgencias hospitalarias.

Según el colectivo médico, el Estatuto Marco no da respuesta a los problemas que arrastra la profesión con plantillas insuficientes, sobrecarga asistencial, alta temporalidad o guardias excesivas, y que afecta a la actividad diaria de los servicios.