Más de 5.000 personas pasan por Calachica, en Cádiz, en su primer fin de semana

Calachica ya es una realidad y así lo atestiguan las más de 5.000 personas que han pasado por sus instalaciones durante este fin de semana de la apertura.

La nueva referencia de ocio, gastronomía y cultura frente al mar en Cádiz abrió sus puertas con una programación de lujo en la que nombres como Shuarma (Elefantes), Carlos Jean, Riki Rivera y Mario Díaz fueron los protagonistas.

El pistoletazo de salida fue el viernes 29 de agosto con una programación que esbozó todo lo que será Calachica. A las 21:00 horas comenzó la apertura con uno de los principales protagonistas del recinto: las vistas privilegiadas al mar y una puesta de sol inigualables cautivaron a los visitantes. Muy aplaudidas fueron las actuaciones de Carlos Jean y Shuarma (Elefantes) que dieron buena cuenta del escenario de auditorio.

Un moento de la fiesta de apertura de Calachica. / calachica

Ya el sábado se puso de manifiesto otro de los platos fuertes de Calachica, que no es otro que la gastronomía. El restaurante con vistas al Atlántico abrió con todo lleno en servicio de comida y cena hasta el domingo. La oferta culinaria gira en torno a una cocina mediterránea con fuerte presencia de producto local y se desplegó en varios espacios diferenciados: En el restaurante mediterráneo, una sala para disfrutar de una cocina elaborada y de proximidad, pensada para todos los públicos y con identidad gaditana y en la zona de brunch y tardeo: Desde las 11:00 horas, se ofrece un brunch al aire libre en el área del solárium con piscina infinita, que se transforma en un punto de encuentro para el tardeo y la sobremesa, con una carta desenfadada y juvenil ideal para relajarse bajo el sol.

Otro de los moementos de la fiesta de apertura, con efectos especiales espectaculares. / calachica

El broche de oro a un fin de semana espectacular lo puso mientras caía el sol Mario Díaz con un concierto para recordar.

Calachica es un multiespacio que busca redefinir el concepto de ocio en la ciudad con una ambiciosa oferta culinaria, cultural y de entretenimiento frente al mar. Del mismo modo Calachica está pensado por y para todos los públicos y diseñado para albergar eventos y celebraciones, con tres zonas habilitadas. Además, cuenta con un auditorio donde se programan conciertos, actuaciones musicales en directo y las mejores fiestas temáticas de la provincia de Cádiz.