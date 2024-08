María Moreno: "Vengo con ganas de bailar como se baila en Cádiz"

Cádiz/María Moreno (Cádiz, 1986), la bailaora gaditana más solvente de su generación, es capaz de mostrarnos cualquiera de los rostros de su poliédrica personalidad bailaora y, sin embargo, cada uno de ellos es sólo el reflejo de su propia esencia. Zapateando siempre entre el origen y su constante búsqueda de un lenguaje creativo propio, la artista ha sido capaz de entregar al público montajes de diferentes calado que le han valido reconocimientos como el premio Revelación del Festival de Jerez, el Giraldillo Revelación y el Momento Mágico, en la Bienal de Sevilla y tres nominaciones a los Premios Max, entre otras distinciones. Pero, quizás, es con Oriunda, con la que llega esta noche al Festival Flamencad, la obra con la que descubrimos los cimientos de la bailaora que hoy es. Oriunda, el origen de María, en su lugar de origen. Un reclamo inmejorable.

Pregunta.–¿Contenta por regresar a casa?

Respuesta.–Siempre. Y, ¿sabes lo que más me gusta? Que cada vez que vengo es para ofrecer una parte diferente de mí, siempre vengo de distintas maneras.

P.–¿Y esta vez...?

R.–Esta vez vengo con ganas de bailar como se baila en Cádiz. Sabes eso que se dice tipo, “como se baila en Cádiz por alegrías, no se baila en ningún lado”. Pues, digamos, con ese espíritu. Con las ganas de mostrar el baile de aquí, la esencia de aquí, todo lo que hay de raíz en mí.

P.–Y eso le gusta

R.–Me gusta muchísimo porque no lo hago siempre. Así que cuando abordo un espectáculo de flamenco tradicional, lo hago con muchísimas ganas. Y en este caso, además, es que Oriunda cobra una significación muy especial.

P.–¿En qué sentido?

R.–Pues porque al espacio donde voy, al Baluarte de la Candelaria, está ligado de una forma muy fuerte a mis comienzos. A los Jueves Flamencos, no sé, habré ido yo, ¿con 14 años? Te puedo decir que creo que es el primer festival donde bailé y después he vuelto allí en varias ocasiones en diferentes etapas mías. Y, ahora, pues volver al Baluarte en este festival, en Flamencad, pues tiene para mí un sentido importante y me emociona mucho. He crecido artísticamente en ese espacio.

P.–¿De quién viene acompañada en este ‘Oriunda’?

R.–Pues un elenco muy gaditano. Al cante May Fernández, con la que tenía muchas ganas de trabajar en algo así de enjundia, porque habíamos coincidido en alguna ocasión pero en nada parecido a esto; también viene al cante El Londro, que es de Jerez pero, vamos que Jerez es Cádiz, ¿no? (ríe); Óscar Lago a la guitarra; y a la percusión, las palmas y, como decimos nosotros, a la complicidad, mi Roberto Jaén.

P.–¿Un adelantito de lo que vamos a ver podría darme?

R.–¡Claro! Como te decía, un poco el fin de Oriunda es explorar en ese baile de raíz que, en mí, está tan ligado a mi tierra, a Cádiz. Así que tocaremos palos y estilos muy de aquí. Voy a bailar por alegrías, que hace como mil años que no la cojo; también tendremos soleá, pero abordada desde otra perspectiva, no como la hemos visto en mis últimos espectáculos; después también haré un número de percusión con Roberto creo que muy chulo porque será el momento de la improvisación. Para mí es importante que en mis espectáculos haya una parcela reservada para ese dejarse llevar, esa absoluta improvisación y, bueno, en Oriunda estará ahí. También tendré un momento a solas con Óscar para bailar una granaína, en una pieza así más romántica, más tranquila y después vamos a hacer una cosa... ¿qué hago?, ¿la cuento?, ¡la voy a contar! May me va a cantar el Qué no daría yo de Rocío Jurado, que es algo que yo quería bailar desde hace mucho tiempo pero, si lo hacía, lo quería hacer con la persona adecuada en el lugar y el momento adecuado. Y en Cádiz, en el Baluarte, con todo lo que te he contado, y con esa May Fernández... Es que es el momento ideal. Bailaré unos cuplés por bulerías y ahí cantará el Qué no daría yo que me recuerda tanto a las mujeres de Cádiz y que yo se lo voy a dedicar a mi madre. Y, bueno, a ver qué sale más. También a ver cómo está el público, que en estos lugares es aún más importante.

P.–Nota su temperatura de forma más directa que bajo techo, entiendo

R.–En un teatro, un teatro al uso, tú estás en un campo y el público está en otro. Evidentemente, te llega su onda si es muy expresivo, pero en el teatro, por lo general, estás en lo tuyo, en el espacio con tus músicos y, además, con unas buenas luces se pueden hacer muchos trucos (ríe). Pero en un espacio al aire libre, en abierto, la exposición es mayor y sientes al público directamente al que, además, le influyen muchos parámetros de la climatología, si la noche está buena, si hace humedad, si hace viento... Puede haber muchos inconvenientes pero, sin embargo, si consigues superar todo eso, son espacios maravillosos y que te dan muchas cosas más.

P.–¿Qué compromisos inmediatos tiene y cómo se presenta la nueva temporada?

R.–Pues mira, actúo en Cádiz y me voy para Ámsterdam donde comienzo una gira europea muy chula con una Orquesta de Música Barroca; después en septiembre tengo fechas ya en España para seguir con el Yo bailo y también, muy especial, vuelvo a la Bienal de Sevilla pero para llevar el Verso libre, el espectáculo que hice aquí en la Plaza, al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de la Cartuja el 17 de septiembre, que también va a estar guay volver a la Bienal pero desde otro lugar. Y nada tenemos muchas fechas con Soleá, con la que seguimos a tope, y la verdad que luego me gustaría también tomarme un tiempo porque voy a estrenar nuevo espectáculo a principios de 2025. Ahora lo que estamos valorando es dónde estrenar porque tenemos dos o tres propuestas bastante interesantes. Así que ya ves, a tope en lo que queda de este año y a tope para el siguiente.