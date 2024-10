María Adánez llena de gratitud la gala inaugural del South Festival Series de Cádiz

Cádiz/El premio de honor del festival que ha recogido María Adánez por su trayectoria en el mundo de las series ha sido el plato fuerte de la gala inaugural que se ha celebrado este viernes en el Palacio de Congresos gaditano y que ha estado precedido por una alfombra roja en el exterior por donde han desfilado numerosos rostros conocidos del audiovisual nacional. Un evento que supone el inicio de casi una semana de actos en los que Cádiz se convierte en la localización y sede principal del universo seriéfilo por segunda ocasión.

María Bestar, una de las conductoras de la gala que ha servido para dar el pistoletazo de salida a esta segunda edición del festival, comenzó destacando que el South "se ha convertido en un referente obligado e imprescindible en el panorama audiovisual, además de contar con el privilegio de ver aquí lo que nadie ha visto todavía" y que encumbra a Cádiz en estos días "en la capital de las series".

Una capital provisional pero que saca pecho. Después de los orgullosos balances con los que terminó la primera edición el año pasado, en la que todos parecieron salir contentos, esta segunda viene para consolidar esta cita y lo hace mirando atrás con un video resumen de lo que pasó en esta tierra en 2023 mientras suena Manu Carrasco cantándole un pasodoble a la Tacita de Plata en el Auditorio del Palacio de Congresos.

Elena Furiase y Daniel Grao fueron los otros dos presentadores, aunque intentaron ponerle algo de suspense al inicio con un amago de ausencia del actor. Proyectaron una escena de la serie 'Perdida' que él protagoniza y en el que acaba detenido por las autoridades colombianas, para aparecer por el fondo de las butacas corriendo y con el premio en la mano. Un recurso de dinamismo que se quedó ahí, en la orilla, porque al resto de la gala le faltó un poco del salero del que tanto nos vanagloriamos por estas tierras.

Sí hubo flamenco, para recordar, en palabras de Grao, al "genio, el artista universal Paco de Lucía, un revolucionario que conquistó el mundo entero" y cuya figura protagoniza una de las series que se proyectarán parcialmente durante este festival, Paco de Lucía, flamenco legacy. La actuación de Farru, entero de negro y brillantes, en el centro del escenario, se completó con la imagen proyectada del guitarrista y su toque en la gran pantalla.

Elena Furiase se llevó entonces la atención hasta la mitad del auditorio para darle la palabra a la hija de Paco, a Lucía Sánchez, para la que "es una alegría presentar aquí la serie de mi padre, en su tierra que tanto quería", aunque reconoció que "es complicado para ella, porque en cada homenaje emotivo se revive". "Recordar es volver a vivir y traer aquí a tu padre", remató Furiase para levantar uno de los aplausos más sentidos de la noche.

Entretanto se fueron presentando a través de diferentes colaboradores las diferentes secciones con las que cuenta el festival en esta segunda edición con un montaje de los trabajos que optan a los premios en las categorías oficiales o que participan en el resto de secciones: series de ficción, no ficción, panorama, joyas o sur. También pisaron el escenario los miembros del jurado de ambas categorías oficiales, aunque tal y como salieron y se llevaron el aplauso los invitaron a salir y solo acertaron a decir "ah, ¿ya?".

Y así fue llegando el momento culmen de la gala. Elena Furiase presentó los múltiples papeles que ha interpretado en su vida, "ha hecho muchas cosas y todas bien", mientras Daniel Grao enumeró sus personajes porque "ha tenido muchos nombres, pero todos la conocemos como María Adánez" y mientras la actriz subía al escenario se proyectó una cinta con fragmentos de su trayectoria. Pero el premio no se lo entregarían ninguno de los presentadores, sino un Félix Gómez que se arrodilló en pleno escenario para hacerle entrega de un galardón que ella acogió con una gran sonrisa y lo alzó hasta el cielo.

Adánez dio "millones de gracias" nada más empezar, para continuar con una retahíla de agradecimientos a personas que le habían ayudado en su camino para llegar hasta aquí, sin las que no estaría recogiendo el Premio de Honor de la segunda edición del South Series Festival de Cádiz, como ella reconoce. "Gracias al South por el premio y por darme la oportunidad de expresar mi gratitud a todos los que me han ayudado en esta profesión". La actriz volvió a sus cinco años, cuando comenzó su carrera "gracias a Jorge Herrero y Angelino Fons en Mar brava, con un jovencísimo Jorge Sanz. Yo era muy tímida y nunca supe porque me dieron aquella oportunidad, pero con el tiempo he reconocido que esa timidez es propia de los actores, que nos permite escondernos en otras voces" para dejar de ser ellos mismos y poder vivir otras vidas, según María Adánez, ante el atril vestida toda de rojo con traje largo y ceñido. "Un cachito de este premio es para vosotros que estáis en el cielo por aquella oportunidad".

"Luego vinieron más películas hasta llegar a la televisión, ¡bendita televisión!, que no gozaba del prestigio que tiene ahora gracias a las plataformas. Tuve la suerte de trabajar en la primera sitcom de este país con Antonio Mercero en aquella Farmacia de guardia en la que nos enseñó tanto de la profesión a los jóvenes". Adánez continuó su periplo vital con Pepa y Pepe, con Verónica Forqué y Tito Valverde. "Vero me dijo que había empezado en el lugar más complicado, la comedia. Así nunca te van a valorar, tienes que hacer de desgraciada, de prostituta o de alcohólica para que te den un Goya. Qué razón tenía. Vero este premio también es tuyo". "Pero entonces me sumergí en el teatro para hacer personajes dramáticos", continuó Adánez en su búsqueda de consolidarse como actriz, que repasó todas las series en las que ha participado hasta ahora, llegando aquí al festival con la presentación de la decimoquinta temporada de La que se avecina. "Gracias a Laura y Alberto Caballero, por tener el honor de formar parte de vuestro tándem genuino".

Repartió gratitud también a los creadores del festival y a la confianza que han depositado en ella como galardonada, "un reconocimiento que me llega tras tres años como mamá, el papel más difícil y desafiante para el que no tengo ningún guion", a su marido, a su hijo y a sus padres, "Luis y Paca, por la protección y el apoyo cuando más lo necesitaba". Y remató lanzándose las gracias a ella misma, por "la paciencia, la insistencia, la fortaleza, el amor propio y las dosis de confianza en este camino, porque no ha sido fácil no perderse en él". Y no faltó Cádiz, "la tierra de mi madre, San Fernando, que tengo un poco de sangre gaditana aunque no lo parezca", para terminar con el deseo de que vengan más papeles y más premios porque "los mejores personajes aún están por llegar".

Cerró la gala inaugural el director del South Series Festival, Joan Álvarez, para pedir la participación del respetable y que se repitiera en todo el auditorio "el mejor" cada vez que pronunciara el nombre del festival. Lo consiguió, los asitentes le corearon "el mejor" mientras él hacía gala de un festival que "sitúa a Cádiz en el mapa mundial de las series, que son la Sherezade del siglo XXI a la que le pedimos una historia cada noche". Explicó la participación en esta edición de diez países, 50 títulos seleccionados, una treintena de actividades para vivir estos días "un momento único, un momento Hollywood", con homenajes a grandes artistas del sector como María Adánez y los que vendrán en estos días, al guionista y productor David Shore y a Can Yaman "(decirle Yan Yaman, sí, aunque se escriba de otra manera)", que hacen grande este "festival de alfombra naranja como nos lo ha iluminado Okuda San Miguel.

Una vez finalizada la inaguración, los asistentes pudieron visualizar la proyección de los tres primeros capítulos de La vida breve, uno de los trabajos que compiten en el festival y cuyo equipo presentó en el escenario del auditorio del Palacio de Congresos para dar por terminada la primera noche de esta segunda edición del South Series Festival gaditano.