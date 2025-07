Las Mareas Blancas de Cádiz convocan sus primeras movilizaciones del verano

La Coordinadora de Mareas Blancas en la provincia de Cádiz ha convocado para la semana que viene varias concentraciones para alertar a la ciudadanía de las deficiencias que ofrecerá este verano, uno más, el sistema sanitario gaditano. Así, Mareas Blancas estará el próximo lunes 14 de julio ante la sede del Distrito Bahía de Cádiz-La Janda (plaza de las Tortugas de Cádiz), el miércoles 16 de julio frente al hospital de Puerto Real y, finalmente, el viernes 18 de julio ante el hospital Puerta del Mar de la capital gaditana. Las tres concentraciones serán a las diez de la mañana.

Mareas Blancas critica la gestión sanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y augura un verano sanitario complicado por el cierre de centros de salud por las tardes, vacaciones de profesionales no sustituidas por "contratos basura" que se ofrecen, reducción de camas hospitalarias, cierre de quirófanos y, como consecuencia de ello, aumento de las listas de espera.

"El resultado de esa gestión sanitaria veraniega es que, cuando termina septiembre, las listas de espera diagnósticas, quirúrgicas y de todo tipo se han disparado. La medicina privada se frota las manos. Sin olvidar los riesgos, incluso vitales, que la población ha padecido por la reducción manifiesta de los recursos sanitarios públicos", explica Mareas Blancas en un comunicado.

"El fenómeno no es nuevo -dice la coordinadora en defensa de la sanidad pública-. Llevamos más de 20 años padeciéndolo. En esquema, resulta que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (incluido las del gobierno del PSOE) ha descubierto un chollo. Como resultado de los contratos basuras que ofertan para sustituir a los profesionales sanitarios, cuando toman sus reglamentarias vacaciones veraniegas, no encontraban suficientes candidatos. En lugar de trabajar en la dirección de la mejora de las condiciones laborales, encuentran la solución con la misma excusa todos los años, no hay médicos. Nosotros añadimos: 'No hay médicos que acepten la baja calidad que ofertáis en los contratos veraniegos'”.

Denuncia también Mareas Blancas que han vuelto a reclamar una reunión con los responsables sanitarios, sin que hasta la fecha, según se explica en el comunicado, hayan recibido una propuesta de fecha para encontrarse. Sí reconocen haber recibidos correos con el Plan Verano 2025, pero con información, a su juicio, con "datos inconexos" que no aclaran la realidad de la sanidad pública durante este verano.