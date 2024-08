Marea Blanca de Cádiz alerta del "peligro" de enfermar en verano

El colectivo Marea Blanca ha celebrado hoy en Cádiz una concentración para protestar por la gestión del Servicio Andaluz de Salud durante el verano. Lo ha hecho a las puertas del centro de salud de la barriada de la Paz para denunciar, en concreto, las deficiencias que en estos meses ha sufrido el servicio de urgencias de este ambulatorio, único abierto durante las 24 horas en Puertatierra con las urgencias a partir de las ocho de la noche. Según Marea Blanca, los médicos de este servicio han tenido que atender pacientes de otros centros de salud de la provincia como Chiclana, por lo que ha habido momentos en los que las urgencias del centro de La Paz "no ha prestado atención médica".

Más de un centenar de personas se ha concentrado en la calle Gerónimo de la Concepción para expresar el malestar de este colectivo por el funcionamiento de la sanidad pública en verano. Antonio Vergara, portavoz de Marea Blanca, ha alertado en esta movilización de las carencias sanitarias que está sufriendo este verano Cádiz y su provincia: "En verano es más peligroso enfermar que hacer en marzo, y las enfermedades no tienen vacaciones". Vergara ha puesto al centro de La Paz de ejemplo al asegurar que ha habido momentos en este verano en que su servicio de urgencias no ha contado médico porque ha tenido que cubrir el puesto en otro centro de salud de la provincia.

"Y que no digan que no hay médicos, eso no es cierto. Lo que no hay son médicos a los que beneficien las condiciones de trabajo que ofrece el SAS, con contratos de un mes o con contratos para atender un servicio de urgencias en Cádiz por la mañana y después tener que trasladarse a otra población en el mismo día", afirma Vergara.

Para el portavoz de Marea Blanca en Cádiz, una de las medidas que el usuario de la sanidad pública puede tomar es "reclamar por escrito" ante cualquier deficiencia que sufra en un centro público de salud. "Y ojo -explica Vergara-, que no se le está poniendo una reclamación al médico, al enfermero o al celador, ellos son trabajadores que demasiado hacen, es una reclamación a la gestión de la sanidad, al sistema".

De hecho, acabada la concentración de esta mañana en Cádiz, los miembros del colectivo tenían previsto entrar en el centro de salud para poner reclamaciones individuales denunciando el mal funcionamiento del sistema sanitario público andaluz. Para Vergara, es "importante" que haya quien "asuma responsabilidades" por estas deficiencias y estima que la presentación de reclamaciones puede ayudar a que desde la administración se solucionen los problemas y se responsabilicen de lo ocurrido.

De cara a los próximos meses, Marea Blanca anuncia que continuará con sus movilizaciones en los próximos meses, ya en otoño. La intención es celebrar concentraciones todos los martes en distintos centros de salud de la provincia de Cádiz, así como llevar a los Plenos municipales de Andalucía una moción para que cada corporación apruebe "apoyar las movilizaciones de la Marea Blanca". También tiene previsto este colectivo hacer una iniciativa legislativa popular, ante el Parlamento andaluz, para reclamar un cambio en la norma que determina la espera máxima que se contempla para una operación quirúrgica, de manera que "el incumplimiento del plazo contemple la asunción de responsabilidades y dimisiones". Finalmente, Marea Blanca quiere denunciar ante las fiscalías provinciales andaluzas los retrasos en los diagnósticos de enfermedades graves que ponen en riesgo la vida de los pacientes.

En la concentración de Marea Blanca en Cádiz han participado esta mañana representantes municipales de los grupos del PSOE y de Adelante Izquierda Gaditana.