Marcela Blanco, una pionera gaditana recuperada desde las aulas

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el colegio San Felipe Neri de Cádiz ha impulsado un proyecto educativo y de memoria histórica en homenaje a Marcela Blanco Morales, una figura adelantada a su tiempo cuya vida y obra permanecieron durante décadas en un segundo plano de la historia cultural gaditana.

Nacida en Cádiz en 1901, Marcela Blanco fue escritora, poeta, articulista y, sobre todo, una innovadora educadora. Fundó en 1928 la Academia Marcela Blanco, la primera academia de mecanografía y taquigrafía de la ciudad, y desarrolló métodos de enseñanza propios, siendo pionera en la adaptación de la mecanografía para personas invidentes y en la promoción del sistema Braille en Cádiz. Su compromiso con la educación, la inclusión y la igualdad la convirtió en una referente excepcional en el primer tercio del siglo XX.

El proyecto, apoyado por la nieta de Marcela, Maribel, y lanzado desde el Departamento de Solidaridad del colegio San Felipe Neri, ha implicado a todo el claustro, que se ha volcado enteramente, y al alumnado desde Infantil hasta Bachillerato. A lo largo de distintas actividades —investigación histórica, trabajos creativos, exposiciones, lecturas y dinámicas adaptadas a cada etapa educativa—, los estudiantes han conocido y difundido la figura de Marcela Blanco, reflexionando sobre el papel de la mujer en la historia, la importancia de la educación y el valor de la inclusión social.

Entre las iniciativas desarrolladas destaca también la aportación artística de un antiguo alumno del centro, Pablo del Valle, quien ha compuesto dos canciones de estilo rap inspiradas en el último poema que escribió Marcela Blanco antes de su fallecimiento. A través de estas composiciones, el artista recorre su vida y algunos de los momentos más significativos de su trayectoria personal y profesional, acercando su figura a las nuevas generaciones mediante un lenguaje musical contemporáneo.

Esta iniciativa no solo ha servido para rescatar del olvido a una mujer clave de la cultura gaditana, sino también para trabajar de forma transversal valores como la igualdad, la justicia social y la memoria histórica. El homenaje a Marcela Blanco se convierte así en un ejemplo de cómo la escuela puede ser un espacio vivo de aprendizaje, compromiso y reconocimiento a quienes abrieron camino en tiempos difíciles.