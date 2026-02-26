El colegio San Felipe Neri consolida en Cádiz su cita anual con educadores y familias

El colegio San Felipe Neri de Cádiz celebrará el próximo 14 de marzo, en el salón de actos del centro, el IV Encuentro de Educación, organizado por el colegio marianista con la colaboración de la Fundación Educación Marianista Domingo Lázaro, la Fundación SM, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz, HLA La Salud y Serunion. La cita, dirigida a educadores y familias, se desarrollará bajo el lema 'La educación nos une'.

El encuentro será presentado y coordinado por Leo Farache, fundador de 'Educar es todo'. El programa incluye la participación de Ramón Barrera, formador y conferenciante educativo, que ofrecerá la ponencia 'Sorprendizaje', centrada en la motivación y el aprendizaje significativo; Susana Brescia García, neuropsicóloga y especialista en educación emocional, que abordará la gestión emocional en la conferencia 'Cuando todo parece demasiado', y Diana Jiménez, psicóloga y experta en disciplina positiva, que intervendrá con 'Educación en positivo'.

Esta cuarta edición pone el foco en fortalecer la alianza entre familia y escuela, profundizando en la educación emocional, la motivación y el acompañamiento positivo de niños, adolescentes y jóvenes. Desde la organización señalan: “Queremos seguir creciendo juntos y dotarnos de herramientas que nos permitan afrontar con serenidad y confianza los retos cotidianos del acompañamiento educativo”.

La jornada se desarrollará de 9.00 a 14.00 horas e incluirá actuaciones musicales dinamizadas por el alumnado del colegio y un desayuno ofrecido por Serunion, con el objetivo de propiciar el diálogo y el intercambio de experiencias. La inscripción puede realizarse a través del enlace y será gratuita para los 200 primeros inscritos.

El IV Encuentro de Educación San Felipe Neri se plantea como un espacio abierto a quienes consideran que educar es una tarea compartida, bajo la idea de que cuando escuela y familia caminan juntas, “la educación verdaderamente nos une”.