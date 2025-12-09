Manuel Pimentel cierra en Cádiz el I Ciclo de Novela Histórica

El editor, escritor y expolítico español Manuel Pimentel (Sevilla, 1961), que fuera ministro de Trabajo y Asuntos Sociales entre 1999 y 2000, cerrará este miércoles el I Ciclo de Novela Histórica organizado por el Club Liberal 1812 de Cádiz con la colaboración de la Fundación Unicaja.

En un acto a celebrar a partir de las 19.00 horas (con entrada libre hasta completar aforo) en el Centro Cultural de la citada Fundación, en el número 26 de la calle San Francisco, Pimentel, también ingeniero agrónomo, empresario y doctor en Derecho, hablará sobre 'La Atlántida'. Será presentado por Manuel Jiménez Benítez, presidente fundador del Club Liberal 1812.

Pimentel es autor de varias novelas históricas, entre ellas 'Peñalaja', 'Monteluz', 'Puerta de Indias', 'La Ruta de las Caravanas', 'El librero de la Atlántida', 'El arquitecto de Tombuctú', 'El decálogo del caminante', 'El sabio enamorado y el jardín del Califa' o 'Dolmen'.

El I Ciclo de Novela Histórica se estrenó en junio con el escritor ubetense afincado en Cádiz Jesús Maeso de la Torre. Participaron además José Luis Villacañas Berlanga, Emilio Lara, Javier Sierra y Luz Gabás, antes de la clausura que protagonizará Manuel Pimentel.