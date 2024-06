El Club Liberal 1812 de Cádiz quiere volver a estar presente en la sociedad

Son tiempos de debate, de ideas confrontadas, en los que no vienen nada mal entidades o personas dispuestas a poner el diálogo por delante de cualquier interés, como ocurriera en Cádiz en las fechas previas a un 19 de marzo de hace 212 años. Y esto, entre otros objetivos, es lo que se propone el revitalizado Club Liberal 1812, al que una nueva directiva pretende darle el impulso necesario para recuperar el espíritu con el que nació en 1980.

La nueva directiva la preside Ricardo Hidalgo Andrey, con Enrique Andrey Lima como vicepresidente y secretario general y Carmen Barba Sánchez Archidona como tesorera, siendo los vocales Antonio Grimaldi Pedrosa y Alfredo de Armas Basterrechea. “Desde octubre de 2023 ha habido un cambio en el club, gracias a la labor de Manuel Jiménez y su junta en estos últimos seis meses. Ha activado la segunda vida del club”, comenta Grimaldi en la hemeroteca de ‘Diario de Cádiz’, donde acude con el presidente y el vicepresidente.

Renovarse o morir. Desde octubre, el club viene incrementando el número de socios y se propone el reto de rejuvenecer la nómina de integrantes con actos que atraigan a la gente joven, con presencia en las redes sociales, con nueva web y unos estatutos actualizados, “que se habían quedado obsoletos”, apunta Ricardo Hidalgo.

“Queremos ampliar la masa social y aumentar la presencia del club en la sociedad, abriendo las puertas a quien quiera que se considere liberal”, apunta Enrique Andrey. “No hemos variado estos 44 años. Nuestra filosofía es que libertad es igual a inteligencia, y a través del conocomiento y la inteligencia se llega a la libertad”, añade.

En un periodo convulso de la historia de España “en el que hay diálogo ni tolerancia en una sociedad polarizada, ahí estamos nosotros. No somos un club endogámico, nos gusta ofrecer nuestras ideas y escuchar las de los demás”, expone Ricardo Hidalgo.

El Club Liberal 1812, que anda a la búsqueda de una sede estable, ha recuperado el pulso en los últimos meses con más programación. La idea es celebrar un acto al mes “con personas que no tienen por qué ser liberales, pues nos gusta la confrontación de ideas y somos tolerantes como buenos liberales”, indica el presidente. El Club no quiere limitarse a las celebraciones anuales de la conmemoración de La Pepa cada 19 de marzo, a la que no ha faltado en sus 44 años de historia.

Universitarios y profesionales

Pronto llega la primera actividad planteada por esta nueva junta directiva. Este jueves día 27 a las 20.00 horas en el Museo de las Cortes, el escritor ubetense afincado en Cádiz Jesús Maeso de la Torre pronunciará la conferencia ‘España y el nacimiento de EEUU’.

El Club nació en 1980 de una reunión de amigos universitarios y profesionales para ser un lugar de opinión y para divulgar la cultura y las ideas liberales, así como fomentar el pensamiento liberal y honrar el recuerdo permanente de la Constitución de 1812.

Con el tiempo instauró dos premios. Uno de ellos, el ‘Libertad’, recayó en personalidades como José Pedro Pérez Llorca, Teófila Martínez, Antonio Garrigues Walker, Federico Jiménez Losantos, Pedro J. Ramírez o Fernando Savater, y entidades como la plataforma ‘Ciutadans de Catalunya’. El otro, el 1812, lo recibieron Antonio Burgos, Carlos Dávila, José Chamizo o Eduardo Zaplana. El último 1812 ha recaído este año en la Cátedra de Emprendedores de la UCA.

En el 82, este club gaditano se adhirió a la Federación de Clubes Liberales de España y es uno de los más antiguos del país. “Pudimos organizarnos gracias a la Ley de Asociaciones del gobierno de UCD, que abrió las puertas al asociacionismo tras la dictadura”, apostilla el presidente.

Enrique Andrey recuerda que “cuando empezamos, lo de liberal le sonaba a la gente a libertino, a gente de costumbres ligeras. Tuvimos que hacer un folleto explicando qué era ser liberal”.

Manuel Jiménez Benítez fue el presidente fundador y le siguieron en el cargo Adriano López, Enrique García-Agulló y de nuevo Manuel Jiménez desde octubre de 2023 hasta la constitución de la nueva junta en la actualidad.