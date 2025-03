Manolo Morera conquista Córdoba con el estreno de su nuevo monólogo

Cádiz/¿No les da coraje, aunque no se enfaden, que les resulte imposible doblar, a solas, una sabana bajera de matrimonio; o que al cargador del móvil le pongan un cable más corto que un día de asuntos propios; o que los paquetes de patatas traigan más aire que papas? Pues algo así le pasa a Manolo Morera y así lo cuenta en la nueva obra que estrenaba la semana pasada en el Gran Teatro de Córdoba, a la vez que sigue disfrutando del éxito obtenido con la representación de su Morera for president que le ha llevado a batirse en duelo, en lo que a buenos resultados se refiere, contra los grandes candidatos de la política nacional.

Su humor blanco y para todas las edades sigue siendo una de las características que le hace posible llenar, en esta ocasión con el nuevo monólogo titulado No me enfado, pero me da coraje, cada teatro o sala por el que se pasea con sus distintos espectáculos. Y en Córdoba pudo gozar con el estreno de esta nueva composición en la que el popular humorista llenó su Gran Teatro con cientos de personas de todas las edades que pudieron disfrutar de este humor que le hace tan característico y, a la vez, tan añorado por las tablas del Gran Teatro Falla de Cádiz en su faceta de cuartetero.

Manolo Morera se convirtió, una vez más, en el dueño del escenario, desde el que hizo disfrutar al numeroso público que no quiso perderse su nuevo espectáculo / Entre2 Producciones

Sobre su 'Morera for president,' el popular cómico gaditano hace un balance muy positivo a pesar de que aún le queda cuerda para rato, ya que tiene cerrados escenarios para este espectáculo hasta inicios de 2026. Sobre esta obra que lleva paseando más de un año por ciudades y pueblos de toda la geografía nacional, sumando éxito tras éxito, Manolo Morera quiso destacar a este periódico la tan buena acogida que ha tenido y está teniendo ese futuro candidato a presidente del Gobierno. Durante este espectáculo, con el que consigue que el público asistente no pare de reír durante dos horas, “desgrano mi programa electoral y es que disfruto viendo cómo la gente me lo ‘compra’ a pesar de que siempre va cargado de humor y soluciones tan surrealistas contra problemas que afectan de manera tan directa a buena parte de los españoles”.

Morera se enorgullece del hecho de ser capaz de que su público deje sus preocupaciones fuera del teatro, al menos durante las dos horas que dura la actuación. “Me quedo con la sensación con la que sale la gente del espectáculo. Cuando me hago las fotos con ellos en el photocall, muchas de esas personas me cuentan al oído lo mal que lo están pasando por una cosa o por otra y, encima, me dan las gracias por haberles conseguido arrancar una sonrisa con su actuación. Eso te hace renovar continuamente las energías”.

Y sin dejar de lado su faceta de candidato a la Presidencia de algún gobierno más o menos serio, Morera, a pesar de su apretada agenda, ha buscado el tiempo necesario para seguir dando a luz nuevas ideas que no ha querido retener durante mucho tiempo. Y así nació su nuevo monólogo No me enfado, pero me da coraje.

Sobre este nuevo espectáculo, Morera quiere recordar que. a pesar de que su “yo presidente” seguirá vivo, “me apetecía crear este nuevo tipo de texto más en la línea del monólogo stand up y porque, además, quería hacerlo basándolo en el humor cotidiano y sobre todo en lo que nos pasa o nos puede pasar en el día a día”.

Manolo Morera no tardará en traer su nuevo monólogo a la capital, en esta ocasión al estadio Nuevo Mirandilla / Entre2 Producciones

Sobre este cambio de rumbo, este humorista gaditano que sigue siendo uno de los cuarteteros más laureados de la historia del Carnaval, reconoce que a pesar de que seguirá viajando como todo un “presidente” hasta no acabar con la agenda de espectáculos que aún tiene pendiente, llegó el momento de dar un nuevo giro, con el que, de nuevo logra “romper esa cuarta pared del teatro”. Con esto se refiere a que logra que el que está sentado delante del escenario, en la butaca o en el palco, “se sienta parte de lo que ve y sienta que lo que ve es, a su vez, algo vivo”. “En este espectáculo quiero que la gente se vea reflejada en su día a día, en las cosas que les pasa en casa, en el trabajo, en lo cotidiano y hacer humor sobre eso. Son cosas que lleva toda la vida pasándonos y que nos dan coraje, aunque nunca nos llegan a hacernos enfadar, de ahí el título de esta nueva obra” que pronto llegará a Cádiz.

Dos horas “sin parar de reír”, según confiesan en las redes muchos de los cordobeses y andaluces que no quisieron perderse este estreno de la semana pasada, donde un cuidado guión del propio Morera se adereza con intervenciones esporádicas o improvisaciones que hacen que el público se sienta parte de la actuación.

¿Y cómo nota que ha logrado romper ese muro? Manolo Morera responde que es algo que detecta rápidamente cuando percibe esa complicidad de la que tanto disfruta o “cuando alguien desde un palco me dice algo, hago que todo eso pase a formar parte de un guión que siempre consta de una parte sólida de texto pero que siempre cuenta con una versatilidad o una permeabilidad con la que se consigue que ese público se sienta más cerca de lo que, en cada momento, está pasando sobre el escenario”.

“Uno, cuando se sube ahí arriba necesita sentir ese calor, generar esa compenetración y camaradería y ver que realmente la gente se siente cómoda y que puede participar del espectáculo si le apetece”, resalta Manolo Morera.

Sobre si a veces le da la sensación de que ha tocado techo, el humorista afirma que percibe que su público sigue creciendo, lo que le anima a idear nuevas fórmulas para llegar a un mayor número de personas. “Y eso me hace dar el 200% cada vez que me subo al escenario. Además intento no defraudar nunca y la gente que viene se engancha y el resultado lo veo no sólo a través de las redes sociales sino que lo noto en algo tan tangible como que los teatros se siguen llenando tengan la magnitud que tengan”, responde.

A pesar de llevar en escena muchos años, Morera prefiere no hablar de miedo. “Miedo no es la palabra. Es responsabilidad, respeto por las tablas del escenario y por la gente que viene a verme, desde el primero al último. Tengo muy claro que soy lo que soy gracias a esa gente que quiere verme y eso me provoca ese respeto y esa ansiedad por estar siempre a la altura de lo que la gente espera”.

Y el humor, como la música, el cine, el teatro o el resto de artes escénicas, evoluciona, una vez para mejor y otras veces para peor, según se mire. “Pero yo no estoy dispuesto a romper con mi modelo de hacer las cosas. Quiero hacerlo como yo entiendo que hay que hacerlo, y el humor lo entiendo de esta manera. Considero que hay valores o pautas que no voy a romper nunca”. A pesar de ello, este artista gaditano confiesa que intenta siempre reinventarse cada vez que sube al escenario o en cada espectáculo que estrena, pero “siempre intentando serte fiel a ti mismo y marcar la diferencia de que haces siempre lo que te gusta sin dejar que te marquen las tendencias”.

Agradece Morera el trabajo de Verónica Mesa, su productora, y de Javier Serrano, ayudante de Producción: “Somos un equipo y sin ellos nada sería posible. Yo puedo ser la cara visible, pero es trabajo de los tres y cada uno de nosotros aportamos nuestro granito de arena para que siempre vaya todo como tiene que ir”.