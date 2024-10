Manolo Carrasco: "Desde que murió mi padre, cuando entro en Cádiz, lloro"

Cádiz/La conexión satelitar hace posible durante unos minutos que las dos ciudades del alma de Manolo Carrasco estén conectadas por un hilo invisible. La guerra no llega a San Petersburgo. Es la ciudad donde tiene que estar. “Es la ciudad de los músicos, de la música, bueno, como Cádiz, mi otra ciudad”. Una ciudad a la que siempre quiere volver, de hecho, a la que regresa este 7 de octubre, pero, con un agujero en el corazón. “Desde que murió mi padre, cuando entro en Cádiz, lloro”, confiesa, y ya se emociona.

Es más, a la memoria de su padre, Ángel Carrasco, “y a toda una generación que lo tuvo muy complicado, que lo pasó muy mal, pero fue la que levantó este país”, va dedicado el recital, Cádiz es su título, que este domingo estrena en el Palacio de Congresos. Y a él, a este “queridísimo” empresario gaditano que falleció el pasado mes de julio, van también innumerables palabras de reconocimiento.

“Mi padre era un hombre muy trabajador, muchísimo, es algo que todo el mundo siempre me ha destacado de él. Mira, él me contaba que un día, cuando era un niño muy pequeño, se fue para su madre llorando porque tenía hambre y mi abuela le dijo que no tenía ese día nada que darle. Y mi padre, como en esa escena de Lo que el viento se llevó, juró que nunca más en su vida iba a pasar hambre. Y con 6 añitos empezó a trabajar y desde entonces no paró. Con decirte, que el viaje de novios de mis padres fue irse a tomar un café a La Barca de Vejer porque tenía que trabajar”, relata el pianista gaditano que repasa toda la serie de oficios y proyectos que logró encabezar su padre, desde sus inicios en el Muelle, una buena pechá de carretera y hasta poner en pie las reconocidas Galerías Mónaco de los 80-90 y el Palacio de la Moda. “Yo estaba en el hospital porque me habían operado de apendicitis y estaba mi padre dibujando lo que iba a ser la decoración”, ríe.

Ángel Carrasco fue su padre pero, también, su representante desde el comienzo de su carrera. “¿Sabes? Es con lo que me quedo, que siempre lo tuve a mi lado. Cuando me fui a estudiar a Sevilla y después a Barcelona, él se vino y montó cositas allí, y después como manager mío pues nos hemos recorrido medio mundo. Me quedo con que pude disfrutar muchísimo de él”, le reconoce Carrasco que con Cádiz le construye un sentido homenaje a través de la ciudad que tanto amó “y por la que tanto trabajó”, decide.

Un recital que se pone de largo en la antigua fábrica de tabaco antes de emprender una gira que lo llevará por algunos países de Europa y China. Es más, la velada será grabada para servir de reclamo en la promoción de estos conciertos. “También voy a estrenar algunas obras, como Concierto Flamenco, que la he compuesto para grabar con la Sinfónica de San Petersburgo el próximo diciembre”, avanza.

De esta forma, Cádiz abraza piezas universales como la Danza del fuego de Manuel de Falla y la propia Cádiz de Albéniz, junto a la música propia de Carrasco, de estreno, como este Concierto Flamenco, que en la cita de Cádiz ejecutará en versión para violín y piano, y la composición Ángel –el rótulo indica al destinatario–, y de revisión de algunas de sus creaciones más emblemáticas como Alameda o Sevitangui, entre otras.

En este encuentro con su ciudad, Carrasco no estará solo. Así, compartirá escenario con el violinista Simón García y la bailaora Victoria Granado. “A Simón lo conocí tocando él con Ara Malikian y tuvo a bien colaborar conmigo en los últimos años. Y Victoria es una bailaora impresionante que seguro que deja al público encantado”, detalla el pianista que, además, agradece “la colaboración de la peña La Perla de Cádiz” a través de la bailaora Gema Roldán “que ha realizado una coreografía de Sevitangui que es una maravilla”, alaba.

"El daño que me han causado por el caso de la Rueda es irreparable"

Muy agradecido–a sus colaboradores, a su público y a la música– se muestra el creador que, con todo, no deja de reconocer “el daño irreparable” que le ha causado “durante ocho años” las acusaciones vertidas sobre él en el conocido como Caso de la Rueda de la SGAE. Una supuesta trama en la que fue señalado el gaditano, entre otros compositores, productores y un buen número de televisiones, por fraude en el cobro de derechos de autor. Una causa que, tras casi una década, quedó cerrada por no existir indicios suficientes de delito.

“Ha sido tremendo, ¡ocho años!, una justicia lenta, no es justicia, ni para los inocentes, ni para los culpables”, valora recordando que cuando comenzó este largo proceso “me bloquearon las cuentas, con lo que era difícil poner en pie las producciones, me cancelaron conciertos en España, como una gira preciosa que iba a hacer por las plazas de toros y en embajadas de España en otros países”, no olvida el músico que, a pesar de todo, lo que subraya como “más doloroso” fue el daño que se le hizo a su familia.

“Hablando de mi padre, es que no sabes lo que fue eso para mi padre... Y más en una ciudad como Cádiz, que es pequeña... Él lo pasó muy mal, pero que muy mal. Y tengo la pena que cuando se resolvió en los tribunales mi padre yo no sé si se enteró. Él tenía cáncer, después párkinson, perdió la movilidad y la cabeza ya por último no le iba bien. Yo fui a decírselo y él ya apenas ni hablaba, lo que hizo fue llorar. Yo no estoy seguro si sabía lo que le estaba diciendo, pero, bueno, quiero pensar que sí”, cuenta en tono grave.

Su imagen, claro está, también quedó perjudicada, “pero me salvó que mi carrera la tengo fuera de España con lo que pude ir sosteniéndome por ahí, aunque encima también se cruzó el covid, para poner aún más duras las cosas”, ríe con estoicismo Carrasco que, afortunadamente, pudo bandear el temporal. “Ahora ya mejor, con ganas de estrenar en Cádiz, con ganas de emprender las giras en el próximo año y de seguir creando y compartiendo música que siempre ha sido mi pasión desde que era un chaval”, celebra el artista que desea y teme su regreso. “Si es que ya estoy llorando...”