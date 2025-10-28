Manifestación de estudiantes contra el bullying en Cádiz: "Fuera el acoso de nuestras aulas"

Cientos de estudiantes se han manifestado por las calles de Cádiz con el objetivo de desterrar el bullying de las aulas de los centros escolares gaditanos. Al grito "fuera el acoso de nuestras aulas" o "hablar del suicidio es prevenirlo", los jóvenes han desfilado desde la plaza del Ayuntamiento, de donde ha partido la manifestación, que ha discurrido por las Cuestas de las Calesas para terminar en la Subdelegación del Gobierno.

La convocatoria del Sindicato de Estudiantes que ha sido secundada en todas las capitales a nivel nacional ha tenido lugar al hilo del trágico caso de Sandra Peña, la menor que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar en Sevilla. En concreto, han sido llamados los estudiantes de la ESO, FP y Bachillerato a fin de "llenar las calles" este martes, en solidaridad con la familia de la joven y expresar toda la indignación que provoca el acoso escolar.

La organización también exige la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto -centro en el que estudiaba Sandra- y la retirada de su financiación pública. A su juicio, los responsables de no activar el protocolo 'antibullying' tienen que pagar penalmente por consentir lo ocurrido.

A su vez, los estudiantes tambén reclaman la contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad, y demandan una educación libre de discursos de odio. Según apuntan, "la violencia que propaga la extrema derecha en las redes, en las calles y desde las instituciones tiene un reflejo en las aulas". "Nuestros centros tienen que ser espacios seguros para todas y todos, sin discriminación, sin machismo, sin racismo, sin LGTBIfobia, y sin fascismo", han subrayado.

En el marco de la convocatoria, el Sindicato de Estudiantes ha enviado su apoyo a la familia y a los conocidos de Sandra y ha señalado que "su pérdida pudo haberse evitado". Desde su punto de vista, hay "responsables muy concretos" en este caso, "la dirección del colegio --que no activó el protocolo antiacoso para proteger el 'buen nombre' del colegio y su negocio".

El sindicato extiende esta queja a los responsables educativos en el Gobierno central y en todas las comunidades autónomas: "No hay dinero para la enseñanza pública, que se hunde por los recortes, no hay dinero para poner en marcha un plan de prevención de los suicidios en los centros y apoyar nuestra salud mental, pero sí lo hay para incrementar salvajemente el gasto en armas, para privatizar los servicios públicos y subvencionar todos los negocios privados de la sanidad y la educación", ha destacado.